El pasado de Benja Serra: de limpiar váteres en Londres con dos carreras a presentar los Premios TikTok 2023

TikTok, la red social por excelencia, celebra este miércoles una nueva edición de sus premios en una ceremonia en la que se reconocerá el valor y el talento de los mejores creadores de contenido de diversas categorías. La gala se retransmite a partir de las 22:00 horas, a través de la propia plataforma. Sin embargo, no será en directo, ya que la ceremonia tuvo lugar el pasado 18 de noviembre.

A pesar de ello, será este miércoles cuando se conozcan los ganadores de un total de 12 categorías, entre las que se encuentran algunas como Deporte, Gastronomía, Divulgación, Impacto Social o Gaming, entre otras muchas. Como no podía ser de otra manera, TikTok ha elegido a dos maestros de ceremonia para llevar las riendas de la gala y presentar los premios. Una de ellas es la humorista Eva Soriano. Pero no estará sola en el escenario. La cómica conducirá la gala acompañada de una de las figuras que se ha convertido en los últimos meses en todo un referente del humor en la plataforma: Benja Serra.

En la actualidad, este joven valenciano cuenta con más de 350.000 seguidores. En los últimos meses, el humorista ha logrado convertirse en uno de los creadores de contenido de humor con más repercusión en la red social. Sus vídeos han llegado a todo el mundo. Sobre todo los que se engloban dentro de la serie que le ha viralizado y le ha llevado a la fama: 'Callejeros Benjeros'.

Se trata, nada más y nada menos, que de una variante del mítico programa de televisión Callejeros Viajeros, aunque con un toque de humor con el que se comedian las tradiciones y culturas de las ciudades más importantes de España y de Europa.

"Siempre he hecho el tonto, antes me disfrazaba en los cumpleaños de los amigos y cosas así y ahora lo hago con una cámara delante", decía hace unos meses en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL. Y es que, tal y como él mismo ha contado, su éxito llegó sin esperarlo. Fue durante un viaje a Lisboa con su pareja cuando este joven de 36 años decidió grabar el vídeo y publicarlo.

[Asi es el valenciano Benja Serra que parodia 'Callejeros Viajeros': libre de 'haters' y se lo rifan las marcas]

Poco a poco se fue viralizando hasta el punto de convertirse en uno de los referentes en la actualidad de la plataforma TikTok. Pero su pasado no ha sido nada fácil. Y su vinculación a las redes sociales tampoco es algo nuevo. La realidad es que este valenciano se hizo famoso allá por el año 2013. Y el motivo no fue otro que un texto que él mismo publicó en su cuenta de Twitter, donde explicó que había tenido que emigrar a Reino Unido por la falta de oportunidades que había en España.

Hasta Londres viajó para realizar sus prácticas. Y fue desde allí desde donde contó su historia a todo el mundo. "Me llamo Benjamín Serra, tengo dos carreras, un máster y limpio WCs. No, no es una broma. Lo hago para poder pagar el alquiler de mi habitación en Londres", contó en aquel momento a través de su carta, que se hizo viral rápidamente.

Hola. Me llamo Benjamín Serra, tengo dos carreras y un máster y limpio WCs. pic.twitter.com/Lxn0MZ2UtY — Benja Serra (@Benjaserra) September 27, 2013

Pero lo que por aquel entonces este joven graduado no esperaba es que, con los años, y gracias al humor, daría al salto a la plataforma TikTok hasta llegar a convertirse en uno de los presentadores de los premios que cada año entrega la plataforma.

Sus vídeos no solo se centran en 'Callejeros Benjeros'. La realidad es que Benja saca su lado más cómico interpretando a diversos personajes. Y son, de hecho, estos perfiles los que más trabaja para sacar rendimiento en redes sociales. "Los 'Callejeros Benjeros' son improvisados y yo creo que esa es la gracia, que salga más natural", aseguraba a este periódico haciendo referencia al esfuerzo que hay detrás de los vídeos que publica en su perfil.

En la actualidad, Benja Serra compagina su trabajo en redes sociales con su empleo para una empresa de Marketing. Sin embargo, tiene claro que quiere seguir explotando su faceta más cómica en redes, sobre todo en TikTok. Y es que el valenciano no solo ha conseguido ganarse a miles de seguidores de a pie, sino que sus vídeos han hecho que famosos como Alejandro Sanz o Álex de la Iglesia hayan comenzado a seguirle.

Sigue los temas que te interesan