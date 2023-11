Ana Rosa se indigna por las críticas que ha recibido Kate Middleton: "Los años te dan vida, no te la quitan"

Ana Rosa Quintana ha arrancado TardeAR este miércoles haciendo referencia a las críticas que ha recibido Kate Middleton después de una de sus últimas apariciones públicas, en el Remembrance Day. ¿Cuál ha sido el delito? Mostrarse tal y como es, sin maquillaje y dejando a la luz las imperfecciones de su piel, a sus 41 años de edad.

Las fotografías de la mujer del príncipe Guillermo han generado una "polémica mundial" y han provocado numerosos comentarios negativos. "Ha pasado de ser una madre joven y atractiva, a ser la madre de la novia"; "Parece una suegra" o "Envejeces como la leche", han sido algunos de ellos, tal y como ha recopilado el programa de Unicorn.

Así, la presentadora de Telecinco no ha dudado en compartir su indignación con su audiencia realizando un alegato en favor de la belleza natural y en defensa de aquellas mujeres como la Princesa de Gales que prefieren no someterse a una cirugía estética para corregir las imperfecciones de la edad.

La madrileña ha citado los ejemplos de Sarah Jessica Parker, Ángela Molina, Carolina de Mónaco, Belén Rueda, Ana Duato y Carmen Maura. Todas ellas también han recibido críticas por mostrar orgullosamente sus arrugas, sin querer aparentar ser más joven.

"¿Cuál es el problema de envejecer?", se ha preguntado Ana Rosa. "Las que no quieren pasar por un quirófano no es que no sean atractivas o sensuales. Existen las mujeres que quieren ser ellas mismas, con las líneas de expresión, con los ojos llenos de arrugas, con ojeras de cansancio y muchas veces con arrugas de reírte y otras de llorar", ha proseguido. "Los años te dan vida, no te la quitan. Los años te dan experiencia, seguridad, sabiduría, ¿y que mejor forma que demostrarlo?".

Polémicas aparte, lo cierto es que TardeAR va camino de conseguir su mejor semana, después de que el programa dejara de hablar de política para centrarse en el corazón. Tal y como recogíamos esta mañana, el infoshow logró este martes su tercer mejor dato de espectadores desde su estreno, al conseguir un 10,6% y 917.000 seguidores. De esta forma, el programa se acercó a Y ahora, Sonsoles, que alcanzó un 11,5% y 1.030.000 televidentes. Eso sí, el espacio que pilota Ónega -ayer Rebeca Haro la sustituyó en su ausencia- cuenta con publicidad, algo que no ocurre con el de Ana Rosa.

