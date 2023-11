Jordi Évole entra en ficción por la puerta grande haciendo una serie sobre Rita Bárbera, exalcaldesa de Valencia

La productora de Jordi Évole continúa ampliando su catálogo. Producciones del Barrio dan el salto a la ficción con un proyecto muy ambicioso: una serie sobre Rita Barberá, la que fuera alcaldesa de Valencia por el PP durante 24 años. Según explica la compañía, se retratará desde la ficción "una época y una forma de hacer política a través de una de sus figuras más carismáticas y controvertidas".

Para llevarlo a cabo, Producciones del Barrio se ha asociado con Beta Fiction Spain, la filial española perteneciente al grupo Beta Film. Por ahora, el proyecto se encuentra en las primeras etapas de producción y se prevé que entre en fase de producción durante 2024.

Por lo tanto, habrá que esperar para saber en qué cadena de televisión o qué plataforma compra la serie sobre una de las dirigentes políticas más mediáticas (y polémicas) de los últimos tiempos. Rita falleció a los 68 años a causa de un infarto en un hotel de Madrid, situado a pocos metros del Congreso, dos días después de declarar ante el Tribunal Supremo por blanqueo.

Rita Barberá llegó a ser la alcaldesa más rica y poderosa de toda España. Perdió la alcaldía en 2015, cuando decidió irse al Senado. "El gran premio es haber sido alcaldesa de Valencia, mi ciudad, durante 24 años. Algo que no ha hecho nadie", dijo. En 1973, mucho antes de entrar en política, fue nombrada Musa del Humor.

Uno de sus momentos más recordados fue el momento viral que protagonizó durante la Cridà en 2015, el acto que abre las Fallas, después de hacer un polémico discurso a los miles de valencianos que se congregaban a los pies de las Torres de Serrano. El 'caloret faller' no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Así, la productora liderada por Évole sigue engordando el listado de títulos más allá de Salvados o Lo de Évole en laSexta. Eso que tú me das (la charla que el propio Évole grabó en el Valle de Arán con Pau Donés pocos días antes de morir); AMÉN: Francisco responde (un documental de Disney+ en el que varios jóvenes conversan con el Papa) y No me llama Ternera (la polémica charla con el exetarra con Josu Ternera llegará en diciembre en Netflix) han sido los últimos trabajos de la compañía.

Además, la serie sobre Rita Barberá no será el único proyecto de la productora de Évole de cara al año que viene. A principios de verano, Atresmedia anunció la renovación de Anatomía de... por una segunda temporada después del buen rendimiento que tuvieron las primeras entregas en laSexta. El programa presentado por Mamen Mendizábal aborda en clave de thriller grandes momentos de la historia de España.

