Nuria Marín habla sobre su principal fuente de ingresos (y no es la televisión): "Gano más, pero trabajo mucho"

Nuria Marín se ha convertido en uno de los rostros más populares de Telecinco. Su buen trabajo realizado al frente de Cazamariposas hizo que La Fábrica de la Tele confiara en ella para que presentara Sálvame de forma puntual en sus últimos tiempos. Pero no sólo eso, sino que la audiencia también la ha visto al frente de otros formatos de menor envergadura del grupo de Fuencarral como Sálvame Fashion Week o La casa fuerte.

Sin embargo, tras la cancelación de Sálvame el pasado verano, la presencia en pantalla de Nuria Marín se ha reducido notablemente. Y es que ahora mismo tan sólo presenta Socialité cuando sustituye a María Patiño. Además, la ruptura de la productora liderada por Adrián Madrid y Óscar Cornejo con Mediaset, el futuro del programa de corazón es una incógnita.

Por este motivo, la comunicadora se ha visto obligada a buscarse otra fuente de ingresos, al desarrollar su faceta tiktoker comentando todo tipo de salseos en la red social más de moda entre los jóvenes. Así lo explica en una entrevista concedida a El Suplement de Catalunya Radio.

"Me lo hice por desengaño profesional y porque, de repente, ya no salía tanto en la tele. Me encontraba que iba un día a la semana a Socialité", dice desvelando que muchos compañeros de profesión la criticaban e incluso se mofaban de ella por haber recurrido a TikTok para salir adelante. "Se reían de mí muchísimo. Ahora me han venido a pedir ayuda".

Lo cierto es que la jugada no loe ha podido salir mejor. Tanto es así, que Nuria Marín confiesa que la televisión ha dejado de ser su fuente principal de ingresos. "Gano más con las redes, pero también trabajo mucho". Efectivamente, tal y como nos cercioramos, el perfil de la presentadora en TikTok cuenta con 1,8 millones de seguidores. Además, muchos de sus divertidos análisis sobre diferentes asuntos de la crónica social se han viralizado.

Más allá de Socialité, Nuria Marín cuenta con otros dos proyectos en Cataluña. A su colaboración en Està Passant, en TV3, se sumará el estreno como presentadora en la televisión autonómica catalana al frente de Love Cost. Se trata de un dating show, en el que cada entrega un soltero o soltera deberá averiguar cuáles de sus pretendientes está en el programa por amor y cuáles de ellos sólo se ha presentado para llevarse dinero.

