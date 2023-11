Sandra Barneda a Suso Álvarez tras hablar de su amistad con Alejandra Rubio: “La credibilidad ha bajado a cero”

Este fin de semana, el programa Fiesta, que presenta Emma García, apuntó una posible relación sentimental entre Alejandra Rubio y Suso Álvarez. Así lo desvelaba Sergio Pérez, colaborador del formato, al que la información le habría llegado por hasta tres fuentes diferentes. Rubio, que también trabaja en Fiesta, negó todo lo que se estaba contando, y aseguró que tan solo tiene “una amistad” con el que fuese concursante de Gran Hermano 16.

Este martes, el tema ha vuelto ha ponerse sobre la mesa en el programa Así es la vida, y ha sido Suso quien se ha pronunciado al respecto, tras ver un resumen de lo que se comentó en Fiesta. “A mí no me gustan las personas oportunistas o que aprovechan el mínimo foco minuto para inventarse cosas”, aseguraba, en referencia, aparentemente, a Sergio Pérez. “Quiero ser bien claro, bien tajante: Alejandra es mi amiga. La quiero muchísimo y no ha estado en mi casa en su vida y además no sabe ni dónde vivo”, aseguraba Álvarez.

En el caso de que alguna vez la hija de Terelu Campos fuese a su casa, Suso lo vería como algo natural, porque “podría estar Alejandra como todos vosotros, porque es una amiga mía, y un día puedo deciros hoy os venís a mi casa a tomar algo y no pasaría nada”, continuaba exponiendo, y despejando así las dudas al respecto.

[‘Fiesta’ alarma de la mala situación anímica de Pipi Estrada para cebar que se sometería a una regresión]

Los rumores podrían venir por la fiesta de Halloween del programa en la que estuvieron. “Me fui con mis amigos esa noche hasta las 7 de la mañana a una discoteca muy famosa de aquí de Madrid”, continuaba Álvarez, quien opina que “estas cosas fastidian” a posibles ligues, pues dejan de escribirle. “Hoy le he escrito a una amiga: buenos días. Y me ha dejado en visto”, contaba con humor.

De forma concisa, Sandra Barneda le preguntó si estaba soltero, y él confirmó que así es. “Quiero zanjar rápido este tema, porque igual el día de mañana quiero conocer a alguien y esto fastidia. Ya me cuesta comerme un rosco como encima para que me salgan ahora con esto”, afirmaba Álvarez. Unas palabras de las que dudó la presentadora. “Ya me cuesta comerme un rosco ha bajado la credibilidad a cero”, dijo la catalana.

Para demostrar su verdad, Suso mostró a Sandra y a César Muñoz sus conversaciones en el móvil con Alejandra. “De la nada la que se ha liado, porque somos hermanos y nos queremos”, opinaba. Antes de finalizar, con humor, sus compañeras han invitado a todas las chicas interesadas en que le escribe, pues sigue sentimentalmente disponible.

Sigue los temas que te interesan