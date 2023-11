La fría reaparición de Terelu Campos en Telecinco durante un directo de ‘TardeAR’: “Esto es un atraco”

Terelu Campos ha vuelto de manera fugaz a la que fue su casa televisiva. Y es que este viernes ha reaparecido en Telecinco, gracias a una conexión en directo del programa TardeAR. La hermana de Carmen Borrego acudió a la première del musical Bailo Bailo, en homenaje a Raffaella Carrà. “Esto ha sido todo un atraco”, bromeo la comunicadora malagueña, cuando comenzó a hablar con Beatriz Archidona, la conductora de TardeAR los viernes.

Archidona aprovechó para lanzarle unas cuestiones sobre Edmundo Arrocet, quien fuese pareja de su madre, pues de él se está diciendo que es tacaño, interesado y poco considerado. Terelu entonces echó balones fuera. “Bea, cariño, no me he pronunciado nunca y no tengo nada que decir”, exponía, dando el tema así por zanjado y mandándole un beso, casi dando la conexión por finalizada.

Beatriz le preguntó entonces por cómo se encontraba, y Campos aprovechó para mandar un dardo a los medios de comunicación. “Nosotros bien, viviendo nuestro duelo en la medida que nos dejáis, porque nos lo ponéis muy difícil”, respondía, y despidiéndose justo después.

[Terelu Campos, tras los pasos de María Teresa en TVE: ‘Mañaneros’ recupera la sección ‘Apueste por una’]

Hay que destacar que parece que Terelu no parece mantiene una relación muy estrecha con Mediaset, la que antaño fue su casa televisiva. Así, ofreció su primera entrevista en directo tras la muerte de su madre a Antena 3, para el programa Y ahora, Sonsoles. Del mismo modo, en su blog de Lecturas se pronunció sobre el fin de Sálvame escribiendo: “Cuánto cinismo, ¿no? Intentan hacer como si estuviésemos muertos y estamos supervivos. A lo mejor eso jode más”. En esa cadena, sin embargo, sí siguen trabajando su hermana Carmen Borrego y su hija Alejandra Rubio, quienes son colaboradoras de Así es la vida.

En la actualidad, Terelu Campos es colaboradora de TVE, y participa en el programa Mañaneros, que presenta Jaime Cantizano. Además, trabajó en el programa La plaza de La 1, que conducía Jordi González, y que fue cancelado tras haberse emitido solo durante una semana y media.

Por otro lado, Terelu Campos tiene pendiente de estreno Sálvese quien pueda, el reality que ha grabado Netflix con antiguos colaboradores de Sálvame. Se estrena el próximo viernes 10 de noviembre a las 21:00 horas, y allí veremos a Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño poniendo Miami patas arriba en la búsqueda de un nuevo empleo. Esta primera tanda constará de tres episodios, a los que habrá que sumar otros tres, cuya fecha de estreno todavía no se ha desvelado.

Hace un mes, además, se anunció hace un mes que Terelu trabajaría en una película, que se llamará ¿Quién es quién?, dirigida por Hugo Martín Cuervo, y en la que actuarán Kira Miró, Aitor Luna y Carlos Areces, entre otros.

Sigue los temas que te interesan