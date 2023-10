¿Por qué no presenta Ana Rosa Quintana el programa 'TardeAR' de Telecinco este viernes?

Los espectadores que hayan puesto TardeAR en Telecinco habrán comprobado que Ana Rosa Quintana no ha estado al frente, tal como es habitual. En su lugar, como maestra de ceremonias, se encuentra Beatriz Archidona, quien ya condujo (y con éxito) el viernes de la semana pasada. En aquella ocasión podría haber dado la sensación de que la comunicadora madrileña se había tomado vacaciones por el puente, pero su ausencia este 20 de octubre tiene otra explicación.

Y es que sus médicos le recomendaron, tras superar su cáncer de mama, trabajar solo cuatro días de la semana, para mejorar el descanso. Ana Rosa Quintana tuvo que apartarse de la televisión en otoño de 2021 para hacer frente a esta enfermedad, y regresó un año después. Entonces presentaba El programa de Ana Rosa, y entonces la periodista descansaba el quinto día de la semana. Según se contó entonces, los sanitarios le habían recomendado una reincorporación paulatina al trabajo, y parece ser que todavía seguirá con la misma línea.

TardeAR se estrenó el 16 de septiembre, y entonces ya se conoció que Ana Rosa se ausentaría los viernes. Las audiencias moderadas del formato, sin embargo, provocaron que Quintana condujese el magacín los cinco días, en contra de los planes previstos. No fue hasta el 13 de octubre cuando lo dejó en manos de sus colaboradores habituales.

[Ana Rosa, en el Día Contra el Cáncer de Mama: “Vencer el miedo a esa palabra es el primer paso para curar”]

Aquel cambio de manos fue un acierto. Ese día se casó Isa Pantoja con Asraf Beno y el formato se volcó en hablar del evento; lograron el máximo histórico con el 12% de share y 948.000 espectadores, logrando así liderar por delante de Y ahora, Sonsoles. Ahora falta por ver si en este nuevo viernes la hazaña se repite.

Este éxito el día que Ana Rosa estuvo ausente no fue pasado por alto por Kike Quintana, su sobrino, que tiene una sección llamada Fila Zero, en la que hace críticas y bromas sobre el programa. “Tengo sentimientos encontrados”, introducía el colaborador a su tía. “Porque por un lado me apetece verte, me da alegría, pero por otro lado me gusta ganar y cuando presentas no ganamos, chica”.

“Yo me alegro muchísimo de la audiencia del viernes”, aseguraba Ana Rosa Quintana, sin evitar reírse. “Primero, por mis compañeros que lo hacen genial. Y segundo, porque soy la productora del programa, todo queda en casa”, terminaba diciendo.

