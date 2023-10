Virginia Díaz dice adiós a 'Cachitos' de La 2: "Hay cosas que dejan de hacerte feliz y pesan demasiado"

Cachitos de hierro y cromo ha iniciado las grabaciones de su duodécima temporada. Diez nuevas entregas en las que el programa de La 2 realizará un viaje musical por las diferentes décadas de la historia de la música y de la televisión con nuevo presentador, el periodista Ángel Carmona, conductor del matinal Mañana más de RNE, quien toma el relevo a Virginia Díaz tras 11 temporadas.

La periodista madrileña aprovechaba el anuncio de las novedades del formato para anunciar su marcha. "Bueno, pues… como decía María Jiménez: se acabó", escribía en su cuenta oficial de Instagram, que acompañaba con unas imágenes en las que posaba con el equipo del programa de La 2. La presentadora se despide así de un proyecto en el que ha estado durante 11 años, coincidiendo con las 11 temporadas que ha tenido uno de los títulos más veteranos del segundo canal de TVE.

"Después de casi 11 años de mucho aprendizaje y muchas risas, mi aventura con Cachitos llega a su fin. Y, aunque suene manido, me siento muy orgullosa de haber sido parte de uno de los mejores programas de televisión. Esto es así. Sólo tengo palabras de agradecimiento por haber tenido la oportunidad de presentarlo. Ha sido un verdadero lujo porque hemos hecho ficción con recursos de tele (¡y los de La2!) y el equipo de dirección, realización, guion, montaje, edición y demás siempre ha conseguido unos resultados espectaculares", compartía.

[La 2 seguirá descubriendo destinos en los que las mascotas son bienvenidas en 'Pipper en ruta']

A pesar de las buenas palabras, Díaz también reconocía las partes más duras de llevar delante del formato durante 11 años. "Mucho talento. Pero no os voy a engañar, los rodajes han sido muy duros. Muchas horas de grabación, la mayoría fuera de casa, estrés porque se acababa la jornada de rodaje y no habíamos terminado y, además, se me iba el tren de vuelta y muchas veces, mucho, mucho, mucho frío, sobre todo, cuando grabábamos en exteriores", proseguía.

"Cansancio físico y, en mi caso, también mental porque tiraba de memoria todo el rato para intentar no saltarme ni una sola coma de los textos tan geniales que salen de las mentes privilegiadas de los guionistas del programa y había que repetir el plano una y otra vez. La tele es así", continuaba.

Virginia Díaz dando el relevo a Ángel Carmona como presentador de 'Cachitos de hierro y cromo'.

"Lo cierto es que hace tiempo que me rondaba por la cabeza que ya iba siendo hora de parar porque hay cosas que dejan de hacerte feliz y empiezan a pesar demasiado y, si no hay nada más que lo compense, lo mejor, para una misma, es decir, que no", comparte, para señalar que ha esperado a que TVE anuncie las novedades para hacer pública su marcha.

"Era un 'secreto a voces', pero me pidieron que no me despidiera por aquí hasta días antes de presentar novedades, por eso lo hago hoy. ¡Gracias totales a Jero, Arantxa, Pablo, Raúl, Mar, Meritxell, Elena, Esther, Marc, Charly, Alfredo, los hermanos Urban, Sergi, Josep, Natalia, Tamara… increíbles profesionales, mejores personas! Y gracias a toda la gente con la que he grabado en alguna ocasión. Ha sido un viaje único, inolvidable e irrepetible. Sólo espero haber estado mínimamente a la altura", concluía.

El propio equipo ha querido responder a la despedida con palabras de cariño. "Con el corazón a cachitos, decimos adiós a la mejor presentadora que nunca pudimos soñar. Nuestro agradecimiento a Virginia Díaz es indestructible porque está hecho de hierro y cromo. Te echaremos de menos. ¡Besos mil, Vir!", escribía el programa desde sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Virginia Díaz (@virginiadiazr3)

Sigue los temas que te interesan