La pregunta de Toñi Moreno que hizo llorar a Blanca Romero en 'MasterChef Celebrity': "Perdóname"

MasterChef Celebrity nuevamente fue la oferta del prime time del jueves más vista. Los espectadores vieron como Eduardo Casanova cayó eliminado después de hacer una tarta "absolutamente imperfecta" en la prueba de eliminación. "Es fea, es un desastre, pero está hecha con amor y creo que me representa", dijo el director de cine a Pepe Rodríguez antes de que catara su elaboración.

El actor de Aída fue al 'foso' -como lo llamaba Josie- junto a Laura Londoño, Toñi Moreno y Blanca Romero tras la prueba de exteriores, que se realizó en el Palacio del Rincón, lugar en el que se graba La Promesa y propiedad de la exconcursante Tamara Falcó. A la grabación no faltaron los intérpretes de la serie que emite la radiotelevisión pública en sus sobremesas.

Precisamente, Blanca Romero protagonizó un emotivo momento durante el cocinado. La asturiana rompió a llorar por una pregunta inocente que hizo Toñi Moreno sobre su boda con Cayetano Rivera, celebrada el 26 de octubre en 2001. La presentadora de Canal Sur quiso saber el motivo por el que la actriz apostó por un sencillo peinado para contraer matrimonio con el torero, del que se separaría tres años más tarde.

[España llora la muerte de Herminia en 'Cuéntame': así fue la histórica secuencia de su entierro]

"Entonces todas las novias llevaban el pelo recogido y tú ibas con la melena suelta", dijo Toñi, a lo que Blanca asintió: "Sí, y una goma horrible que llevaba atrás. ¿No la viste?". "Pero ¿por qué te peinaste así?", preguntó directamente la andaluza, sin saber que su compañera acabaría derrumbándose al contar el trágico motivo.

"Veníamos de un entierro. Falleció viniendo para la boda mi primo de 29 años, que era un testigo de la boda. Que en paz descanses, Iván. ¡Qué grande eres y qué guapo!", dijo mirando al cielo. "No tenía ganas de peinarme ni de vestirme ni de ninguna pijada absurda. Fue en un accidente de coche", añadió con la voz quebrada y rompiendo a llorar.

Blanca Romero y Cayetano Rivera.

Rápidamente, Blanca fue consolada por Toñi y por Eduardo Casanova. "Lo siento, lo siento", repitió hasta cuatro veces la presentadora. "Ay, lo siento. Perdóname". "Se le enterró una semana antes. Me dejó su regalo en la habitación", siguió recodando la concursante. "Por eso me peiné ni me pinté", dijo a lo que Moreno remató: "Pues estabas preciosa".

La emotiva historia de Blanca Romero el día de su boda con Cayetano #MCCelebrity



⭕️https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/KO2Wu2jR1x — La 1 (@La1_tve) October 19, 2023

Sigue los temas que te interesan