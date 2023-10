Sofía Martín: "Siempre me surgen ideas para canciones que puedo presentar al Benidorm Fest"

Es una de las primeras canciones en las que me abro un poco más y cuento lo que he sentido en mi vida.

Bueno, a ver, el temazo del año aún no lo he escrito, creo, porque sino ya me hubiese dado cuenta. Pero al componer, es verdad que a mí me encanta escribir canciones. He estudiado composición seis años y, obviamente, sí que sé qué es lo que quiero transmitir y como quiero que suene una canción y quiero hacer algo comercial, pero siempre reflejando lo que siento también. En la estructura es música electrónica, como la que se suele hacer en Alemania, pero también con letras divertidas y con ritmo de aquí.

Eso sí que lo tengo muy claro. Pero es verdad que al estudio no entro con la mentalidad de decir esto le tiene que gustar a la gente. Quiero expresarme como me siento y estar orgullosa de la canción. Y, normalmente, cuando una canción me gusta y yo me siento feliz porque suele transmitir algo. Ahora bien, he escrito otras canciones que si bien, no sé. Bien podría tener 220 temas que son horrorosos hasta dar con uno bueno con el que me siento a gusto.