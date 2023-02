Sofía Martín, tras el Benidorm Fest: "Me tocó ser última porque creo que yo puedo con eso"

Solo son necesarios un par de minutos con Sofía Martín para contagiarte de su espíritu positivista y entender a la perfección por qué se presentó al Benidorm Fest con Tuki, una canción optimista que hablaba de lograr cumplir tus sueños sin importar el dónde, el cuándo o el quién.

La joven hispano alemana desprende buen rollo y energía allá donde va. Por eso, a pesar de haber quedado última en la preselección española para el Festival de Eurovisión, ella sigue mirando hacia adelante para encontrar la mejor versión de sí misma y seguir alegrando momentos a la gente.

Ahora regresa con Ganas, una canción en la que cuenta la historia de un amor y un deseo abandonados y de querer más cuando sientes que es inalcanzable. Es la historia de los primeros momentos de conocer a una persona interesante, del deseo que le sigue y también de los sentimientos; algo con lo que todo el mundo puede identificarse.

¿Qué te llevas del Benidorm Fest? ¿Qué has aprendido?

La experiencia ha sido maravillosa. Ha sido como un campamento. Conoces gente nueva, aprendes mucho. Todo lo profesional, pero también todo lo personal porque he crecido mucho y he aprendido mucho sobre mí. Me ha reconfirmado cuáles son mis intenciones y por qué hago música. Ha sido fantástico.

Ni te imaginabas que fuera a ser un viaje tan hacia dentro, ¿verdad?

Sí, sí, sí, sí. Y ha sido todo súper intenso. Han sido tres meses y veo como empezó todo, y aún queda por asimilar todo.

El Benidorm Fest me ha reconfirmado cuáles son mis intenciones y por qué hago música

¿Hubo algún momento en Benidorm en el que te metieras en la ducha y tuvieras un momento de bajón o de subidón?

Siempre ha habido como altos y bajos en esos tres meses en las preparaciones, en los ensayos, en momentos donde empiezas a dudar y después momentos donde dices que te los vas a comer a todos. Sí que hubo momento dos días antes de la semifinal que me dio un tirón en el cuello, me agobié un poco, tuvo que venir un fisio y lloré un poco. En Benidorm fue todo muy seguido, pero lo disfruté mucho. Me encantan los retos.

¿Cómo recuerdas los tres minutos de actuación, los segundos previos a subirte al escenario?

Yo no pienso en qué es lo que va a pasar, simplemente pasa. Tampoco estaba muy nerviosa porque al final yo pienso que lo hecho ya está hecho y lo que tenga que pasar, va a pasar. Así que no siento tantísima presión porque sabía que en ese momento estaba ahí. Nunca hubo un plan B, como dice la canción. Fui a disfrutar y a enseñar quién es Sofía Martín, una chica que escribe sus canciones, se lo pasa bien y que transmite energías positivas. En ese momento no pensé en la competición o en qué iban a decir de los jurados o en mis amigos. Simplemente me concentré en vivir.

Y se nota porque tuviste una actitud súper positiva y nos regalaste una frase de las que calan: "Hay que buscar la mejor versión de uno mismo"...

Mira, te voy a ser sincera, cuando vi lo de la semifinal sabía que iba a ser difícil pasar, pero no me planteé quedarme fuera ni tampoco que iba a quedar última. Pero en un momento pensé que si no pasaba me lo iba a tomar muy mal. Cuando pasó, me dolió un momento, pero me hizo un chip en la cabeza y dije que yo podía con eso. Ahí volví a notar que la razón por la que hago música es eso, para conectar con la gente. Así que se me pasó bastante rápido.

El Benidorm Fest me volvió a reconfirmar que soy una persona súper optimista, súper positiva. Tengo esa fuerza de venirme arriba cuando las cosas no salen tal y cómo las tienes planeadas porque tengo fe a que todo sale bien. Y esto no dejaba de ser un concurso. He ganado más que perdido. Y también creo que me ha tocado a mí porque yo puedo con eso, porque había gente que estaba triste o mal y no habían quedado igual. ¡Menos mal que no les tocó mi puesto! Pero no pasa nada. Lo importante es la música. Yo creo que he alegrado muchos momentos de mucha gente y eso es el mejor regalo.

Sofía Martín en el Euroclub del Benidorm Fest.

Recuerdo el Euroclub del miércoles en el que subiste a cantar varias canciones y los eurofans se entregaron...

Fue muy bonito recibir el amor del público. En ese momento piensas que las puntuaciones que recibí no coincidían con el amor que estaba recibiendo. Fue genial ver ahí a la gente todos bailando y cantando y no lo hacían por pena. Y piensas: ¿qué más quieres? Es que es el mayor regalo. Me da igual el puesto porque sé que voy a llegar lejos. No tuvo que ser por Benidorm Fest, pero hay otros caminos.

¿Ha habido mucha resaca emocional?

Hablé con mis compañeros qué tal estaban y yo estuve triste el lunes cuando empecé a cocinar casa y me acordé de lo que comíamos en Benidorm. Pero como tengo la motivación de seguir adelante, ser la mejor versión, y tengo algo en que trabajar, nunca llego a tocar suelo de verdad. Tengo un control bastante bueno sobre mantener bien y estable.

Me da igual el puesto porque sé que voy a llegar lejos. No tuvo que ser por Benidorm Fest, pero hay otros caminos

¿Ya estabas pensando en 'Ganas' en Benidorm?

Sí, así es. Después de salir de la semifinal, mandé la canción a mi equipo y dije: ¡Vamos! Y a todos les encantó. Tenía ganas de volver. De hecho, llegué el domingo por la noche a Berlín y el lunes por la mañana ya estaba en el estudio trabajando en la canción.

O sea, que la canción es de hace poco...

Sí, fue la última canción antes de empezar lo de Benidorm. La escribí en Miami y la terminamos ahora en esta semana.

Pero entiendo que durante también el proceso de Benidorm también te has inspirado para la canción...

Así es. La idea sí que estaba grabada, pero después de Benidorm, cuando teníamos la maqueta, volvía al estudio y cambiaba algunas cosas.

¿Y qué has querido contar con la canción?

Ganas habla un poco de quedarte con las ganas de alguien, de algo, de algún sitio, de estar a punto, pero no conseguirlo.

¿Tenías claro cómo tenía que sonar?

Muy buena pregunta. Yo cuando escribí la canción tenía otra producción y, sí, tenía claro que lo quería un poco más pop porque quiero entrar en esa época.

¿Y tienes claro hacia dónde quieres ir ahora?

Sí, pero también estoy abierta a probar y seguir probando. Esta canción es un poco más una balada bailable. Creo que es algo fácil de escuchar, pero sigue la esencia de Sofía Martín. Es algo fácil de escuchar, pero también de bailar.

Sofía Martín en el Euroclub del Benidorm Fest.

El otro día leí un hilo en Twitter de Rayden en el que hablaba de que hoy en día no sale rentable hacer un videoclip...

Es un tema un poco complicado. Yo sí pudiera haría un videoclip para todo y metería 50.000 €. Pero creo que lo que pasa con los videoclips es que si tú quieres que salga bien, todos tienen que cobrar bien, pues es mucho dinero. Es verdad lo que gastas y lo que recuperas, muchas veces no merece la pena. Hacer un videoclip es súper bonito, pero entiendo que te quieras guardar ese dinero para promocionar tu canción en TikTok u otras maneras.

Si tu canción es buena, funciona sí o sí con o sin videoclip. Tu éxito no depende de ello

Todo está cambiando. Con Ganas tendremos que ver cómo funciona la canción. Sí como artista tienes la oportunidad de hacer un videoclip, siempre lo recomendaría. Pero también creo que está bien empezar por TikTok y que, si la canción es buena, funciona sí o sí con o sin videoclip. Tu éxito no va a depender de hacer o no un videoclip.

¿Ha habido llamadas después del Benidorm Fest para festivales?

Sí, la verdad es que sí. Hemos cerrado algunos festivales. Gracias al Benidorm Fest me estoy haciendo un poco más un nombre, la gente ya se va a enterando de quién es Sofía Martín.

