Àngel Llàcer reconoce que miente en las entrevistas y desmiente a Sonsoles una anécdota sexual

El actor Àngel Llàcer ha cerrado esta semana el programa Y ahora, Sonsoles. El conocido presidente del jurado de Tu cara me suena tiene actualmente en cartel la obra The Producers en Teatro Tívoli, donde alterna protagonismo con Oriol Burés. Y esto ha servido para que desde el magacín vespertino de Antena 3 repasasen su vida personal, de la que es bastante reservado.

Entre otras declaraciones, recogieron una entrevista en la que aseguró haber ido a una boda entre un chico y una chica, y que ese día acabó teniendo sexo con el novio en el lavabo. “Eso me lo invento. Haces tantas entrevistas que con los amigos dices: di no sé qué.” comenzaba diciendo el que fuese profesor de Operación Triunfo.

Valeria Vegas lo calificó entonces como un creador de contenido, y desde el plató, los colaboradores le agradecieron que diese titulares. “La mentira tampoco tiene ningún ningún ningún valor. Podría haber pasado, me parece bien que la gente se crea que es verdad. No voy a venir a desmentirlo”, aseguraba.

Vegas, precisamente, le preguntó si compaginará las representaciones de The Producers con la próxima temporada de Tu cara me suena, de la que todavía no se ha desvelado ningún dato. “Supongo que empezará en breve, claro”, decía el invitado, que aprovechó para anunciar que el montaje teatral llegará a Madrid a inicios del próximo año.

Próximamente, Llàcer cumplirá 50 años, y pretende celebrarlo por todo lo grande. Así, contó que al cumplir 40 compró una Harley Davidson, y que puso todo tipo de pruebas a los invitados, y al que consiguió superarlas le regaló la moto. En ese sentido, Sonsoles Ónega le preguntó que hay que hacer para ser su amigo. “Ser de verdad”, se limitó a decir el invitado. “Detesto la queja. Es lo que yo no puedo soportar”, añadía sobre lo que busca en la gente de la que se rodea.

Antes de despedirse hasta el próximo lunes, Sonsoles Ónega aprovechó para mostrar la portada de Las hijas de la criada, la novela por la que recientemente ha ganado el Premio Planeta, y que saldrá a la venta el próximo 8 de noviembre. “Lo comparto con ustedes, que son lo que más quiero”, decía antes de dar paso a Pasapalabra.

