Javier Olivares: "No voy a hacer una tv movie de 'El Ministerio del Tiempo'. Sería una falta de respeto"

Fácil. Pilar es muy buena para un guionista porque sus diálogos marcan la motivación de los personajes, sus necesidades... Es una escritora que define muy bien a los personajes. Así que, desde ese punto de vista, me ha dado mucha seguridad. ¿Qué ocurre? Que la primera parte del libro es sobre la infancia de Ena en Inglaterra y a mí no me interesa. Me interesaba empezar desde que conoce a Alfonso. Después, los hechos históricos que marca Pilar están muy bien documentados. De hecho, yo le he pedido documentación de libros que no tenía. Por ejemplo, libros de entrevistas de cartas entre Ena y su mejor amiga que nos ha servido para escribir personajes...

Pilar es una persona muy documentada. Lo que yo he hecho es animar más la parte humana, mientras remarcaba la histórica que ya estaba hecha. Antes de empezar le expliqué el esquema, le expliqué de qué iba y le expliqué lo que iba a utilizar o no de su libro. Y me dijo si era capaz de hacerlo, maravilloso. Hace poco me hecho un piropo, que me pareció exagerado porque decía que había mejorado la novela. Me parece que es muy generoso porque evita ataques de fans irredentos.