Jorge Javier Vázquez carga contra Pepa Jiménez y TVE por criticar la boda de Isa Pantoja en ‘Mañaneros’

El pasado viernes se dieron el sí quiero Isa Pantoja y Asraf Beno, quienes han tenido un romance de lo más televisivo. Se conocieron como concursantes de GH VIP en Telecinco, y luego les hemos visto hablar de su amor en todo tipo de programas. Incluso fueron concursantes, como pareja, de La Casa Fuerte.

Desde los programas de Mediaset se han hecho eco de todo tipo de noticias sobre el enlace, desde como fue hasta la pelea que Isa ha tenido con Aneth, quien fuese su amiga en el pasado, y a la que echaron de la celebración. Pero más allá de la cadena de Fuencarral estas nupcias también han dado mucho de qué hablar.

Por ejemplo, en Mañaneros, de La 1, Pepa Jiménez se pronunció al respecto. La veterana periodista de corazón aseguró que todo lo que se ha vivido es un mero paripé. “Como cualquier boda que se hacen paripés, que las hay de famosos y no famosos. Yo soy religiosa y una ceremonia es cuando te casa un cura. Aquí no había cura. Y el viernes no había boda, era paseillo. Con un padrino que llegó con el tiempo justo para hacer las fotos y marcharse”, afirmó Jiménez, en referencia a Jorge Javier Vázquez, que fue quien llevó a la hija de Isabel Pantoja hasta el altar.

Estas palabras no han sentado nada bien al de Badalona, quien ha mandado un mensaje muy conciso hacia su compañera de profesión, compartiendo el vídeo en el que Pepa se pronunciaba de tal manera. “Esa gente de bien que no nos representa en la televisión pública. Da pena escuchar esos argumentos tan ramplones en la televisión de todos. Luego nos preguntamos por qué los jóvenes están dejando de ver la tele”, expone el presentador.

Hay que destacar que fue en Sábado Deluxe donde Isa Pantoja pidió a Jorge (que entonces estaba de baja) que fuese su padrino. “Es una persona que siempre ha apostado por mí, siempre ha creído en mí, siempre ha tenido un gesto bonito para mí cuando a lo mejor nadie creía en mí y para mí eso ha significado muchísimo”, contaba la hermana de Kiko Rivera el pasado julio sobre por qué había pensado en él como padrino.

Esa gente de bien que no nos representa en la televisión pública. Da pena escuchar esos argumentos tan ramplones en la televisión de todos. Luego nos preguntamos por qué los jóvenes están dejando de ver la tele. pic.twitter.com/FARxoCFUkD — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 17, 2023

Jorge recogió el guante, y en Cuentos chinos habló con Isa Pantoja sobre semejante encargo. Allí afirmó que si su presencia en la boda era un impedimento para que no acudiesen algunos miembros de su familia, él se retiraría sin problema.

Finalmente, Jorge fue el padrino, y en su blog de Lecturas escribió: “Lloré mucho durante el enlace. Y mira que no pensaba yo que iba a hacerlo. Brilló por su ausencia el postureo, la pose, el bienquedismo”, unas palabras que chocan con lo que opina Pepa Jiménez.

