Coronado, un talismán de audiencias para Telecinco: por qué el dato del regreso de 'Entrevías' no fue tan malo

"Creo que Telecinco es el caballo más poderoso y más potente, pero también es el más jodido. Pega saltos y coces por ese volumen que mueve. Es montarte en una montaña rusa, pero es en la que me apetece montarme", decía José Coronado en 2018 coincidiendo con el cierre de la primera temporada de Vivir sin permiso con una media de 2,7 millones de espectadores y un share superior al 20%.

Eran otros tiempos para una Telecinco que se erigía líder con una gran ventaja frente a Antena 3, con éxitos como el de GH VIP 6, una edición que rondaba el 30% de audiencia y de la que resultó ganadora Miriam Saavedra. Pero también lo era aún para el consumo de la ficción 'en lineal' a través de las cadenas generalistas ante el boom de las series en las distintas plataformas.

Ahora, se ha dado la vuelta a la tortilla, y Antena 3 lidera desde hace casi dos años. Telecinco se encuentra sumida en una grave crisis de audiencia y casi nada le está funcionando. Tanto es así que, desde julio, Telecinco ha perdido hasta el segundo puesto en favor de La 1. GH VIP, su gran apuesta para el comienzo de curso, no termina de despegar y sus datos son insuficientes para un formato de su envergadura. El reality se está moviendo por debajo del millón de espectadores.

[Antena 3 juega en otra liga y ya encadena 23 meses como líder; La 1 se consolida en el segundo puesto]

En este contexto, Telecinco anunció hace dos semanas que suprimía las galas de GH VIP de la noche de los martes tras sólo dos semanas en parrilla. Lo hacía horas después de fulminar los Cuentos chinos de Jorge Javier Vázquez tras "no obtener los resultados esperados". La cadena optó por emitir cine la semana pasada, pero no le fue nada bien. La película Fast and Furios 9 empeoró tres décimas el dato que había hecho GH VIP: Límite 48 Horas una semana antes. Del 11,7% pasó al 8,6% en prime time.

Así, con un prime time del que únicamente despunta Got Talent la noche de los sábados y el Debate de GH VIP los domingos, Telecinco recurrió José Coronado, su gran talismán en audiencias. La cadena estrenó el pasado martes la tercera temporada de Entrevías, que se saldó con un 11,2% y 1.040.000 espectadores de media, según los datos de Kantar Media que recogen las diferentes consultoras de audiencia.

El regreso de Entrevías fue la segunda opción en su franja, por detrás de la imbatible Hermanos, y firmó el peor estreno de sus tres temporadas, algo que era de esperar por el descenso de consumo. No obstante, Telecinco pudo hacer una lectura positiva ya que logró mejorar los datos de la semana anterior, cuando ni siquiera alcanzó el 9% con la película Fast And Furius 9.

Cierto es que los datos están muy lejos de sus dos primeras temporadas, que se emitieron del tirón. La serie producida por Alea Media fue uno de los pocos éxitos que tuvo Mediaset en 2022. Los primeros ocho episodios de la primera tanda promediaron 1.809.000 espectadores y un 16,4%. La segunda bajó ligeramente, pero las cifras siguen siendo muy superiores a las que registra el canal de Fuencarral en la actualidad: 1.663.000 televidentes y un 15,3%.

Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la cadena, ese 11,2% que consiguió Entrevías la semana pasada puede considerarse como un buen dato porque mejora la media del canal. A falta de dos semanas para terminar octubre, ésta se sitúa en el 9,8%. Así, el segundo capítulo será una verdadera prueba de fuego para comprobar en qué estado de salud se encuentra la serie. Lo hace en una semana en el que la parrilla de Telecinco recupera su normalidad, tras los bandazos que dio con Código 10 y Horizonte.

El cariño de Mediaset España hacia Entrevías es especial porque, más allá de sus audiencias de su emisión en la televisión tradicional, la ficción logró traspasar las fronteras al colarse en el ranking de las series más vistas de habla no inglesa. De hecho, nada más aterrizar en el catálogo de la plataforma se alzó como el contenido más visto en numerosos países. La segunda temporada, por ejemplo, estuvo en el TOP10 en 47 países. Figuró en lo más alto en España, Argentina y Uruguay y hasta llegó a verse en lugares de África, Asia y Oceanía.

