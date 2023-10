Paloma San Basilio: "En esta etapa de mi vida no tengo ni miedo ni prejuicios, voy sin red y es un gustazo"

No recuerdo bien si fue en febrero o por ahí. El programa se iba a hacer en marzo, pero luego se retrasó. Yo entonces no podía porque teníamos conciertos en Estados Unidos. Luego estaba yo super tranquila en el valle del Baztán, con mis ovejitas, escribiendo mi novela que se supone que entrego en otoño, y me volvieron a llamar y me entró el gusanillo. Música en vivo, TVE, Fernando Sancho, que es el director musical y con el que he hecho dos discos... Era tranquilidad, estar como en casa. Y me tiré a la piscina.

Hay que moverte, hay que descubrir, hay que aprender. Es una aventura y en esta etapa de mi vida no tengo miedo, no tengo prejuicios, voy sin red y es un gustazo porque se disfruta mucho de todo. No tengo esa sensación de presión. Vienes a disfrutar, a compartir con gente estupenda... Luego hay mucha parte fuera de plató que está muy bien. Ahí nos conocen un poco a todos.