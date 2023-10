'GH VIP' desenmascara a Oriana Marzoli al explicar su protocolo de abandono: ¿por qué volvió a la casa?

GH VIP no se ha quedado de brazos cruzados después de las acusaciones que ha ido soltando Oriana Marzoli contra el formato, después de su abandono voluntario el pasado viernes. El reality de Telecinco explicó este lunes, en la edición del Última Hora de Lara Álvarez, cómo se fraguó su salida tras expresar sus intenciones de dejar de participar en el concurso. El programa volvió a desmenuzar cómo fueron los últimos minutos de la venezolana en Guadalix de la Sierra.

El relato de GH VIP empieza con el tremendo enfado que tiene Oriana en el confesionario con el equipo del programa, reclamando que la defendieran después de que Álex Caniggia la llamase "ridícular" en varias ocasiones. Pese a que el Súper le dijo que ya se le había llamado al orden, Oriana insistió: "Os juro por Dios que me voy a pasar todo el día diciendo que 'en Gran Hermano se permiten los insultos". Fue entonces cuando la concursante brotó contra el Súper. "No soporto estar aquí. Ábreme esta mierda que me quiero ir. Ya está. No aguantó más", gritó fuera de sí.

Una vez que el domingo se emitió la secuencia completa del confesionario, Lara Álvarez procedió a retratar nuevamente a Oriana al explicar con todo detalle cómo funciona el protocolo de abandono. "Es un proceso largo que comienza cuando un concursante responde 'sí' a la pregunta 'te quieres ir del concurso?", empezó diciendo la presentadora. "El viernes Oriana activó el protocolo, como habéis visto, y todo se puso en marcha, y tal y como le pidió al Súper, sale del confesionario a una sala anexa que tiene GH habilitada para este tipo de situaciones".

"Es aquí cuando Oriana traslada a la organización que cambiaría de idea si se cumplen una serie de exigencias. Se la escucha, y mientras se trasladan sus peticiones a la cadena de mando, dejamos que Oriana vuelva a casa, donde sus compañeros se encuentran ensayando la prueba semanal", añadió Lara desvelando la razón por la que Oriana regresó, tal y como preguntaba de forma irónica en sus vídeos de Instagram.

"Tras atender la consultora de las exigencias de Oriana, se deniegan por ser incompatibles con GH y una vez que ella entiende que esas exigencias no han sido satisfechas, mantiene su decisión de irse, ahora sí, sin vuelta atrás. En ese momento, Oriana regresa a la casa para hacer sus maletas, ya que considera que nadie puede tocar sus pertenencias, pero sin contacto con ninguno de sus compañeros".

Por otra parte, la presentadora también quiso hacer puntualización sobre la "pastilla" que el equipo del programa le ofreció cuando salió del confesionario por primera vez, aunque no lo hizo de forma directa. "Gran Hermano dispone de atención médica continuada. Los concusantes son atendidos por un equipo médico independiente que realizan un diagnóstico y, de ser necesario, preescriben el tratamiento o medicación que consideran adecuada", concluyó Lara asestando la 'estocada' definitiva a Oriana.

