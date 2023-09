Ayudante de cocina con nómina: así se preparó Jesulín de Ubrique para 'MasterChef Celebrity'

Antes de entrar a MasterChef Celebrity, Jesulín de Ubrique no tenía ningún interés en la cocina. Tampoco es que lo tenga mucho después de participar en el talent culinario de La 1 porque está "saturado". Pero, consciente del reto que suponía, el matador de toros decidió prepararse de manera concienzuda para hacerlo lo mejor posible.

Fue así como el torero decidió meterse a trabajar en un restaurante como ayudante de cocina durante tres días a la semana. Y con nómina. "No soy una persona de hacer muchos realities. Hice el programa de El Desafío en su momento porque me gustaba el formato, pero no me veía haciendo MasterChef porque soy una persona que no tenía mucho interés en la cocina. Y hay realities en los que directamente no me veo", comenta el gaditano.

"Este en concreto me lo comentó Toñi (Moreno) y todo es ponerse. Me acordé que había hecho hasta la película de Torrente, ¿cómo no iba a hacer MasterChef? Y dije: venga, vamos a probar. Una vez que hice el casting, me mandaron para mi casa y al mes y pico me llamaron", recuerda el torero.

Fue entonces cuando decidió ponerse a trabajar en un restaurante. "Siempre he pensado que todos se han preparado, el que más y el que menos. La cocina es difícil y tienes que prepararte algo, porque si no es imposible. Yo particularmente estuve trabajando en un restaurante tres días a la semana, cinco horas. Tenía nómina de ayudante de cocina. Pero claro, es verdad que cuando llegas a MasterChef las elaboraciones son diferentes, es otra historia".

"Conforme el programa avanza la cocina se va complicando. Ahí no te dan nada, e incluso al revés: hay muchas dificultades. Además, cocinar con un tiempo limitado... Y hay una cosa que particularmente me ponía nervioso, era estar cocinando y que se acercaran los jueces con el invitado a preguntarte. Y yo ya perdía la concentración", añade el matador de toros.

No obstante, Jesulín reconoce que ha encajado bien las críticas de los jueces. "MasterChef es un programa que te crea tensión. Cuando las cosas te salen bien lo disfrutas una barbaridad, y cuando no salen tienes que tener una espalda ancha para aguantar todo lo que te viene".

De hecho, reconoce no haber soltado ninguna lágrima durante su participación. "Me debe una apuesta el jurado, a cartera abierta en el restaurante que yo quiera. Yo no lloré", dice entre risas. "Ha sido una experiencia bonita y dura. Estoy feliz de haber tomado la decisión de entrar en el programa".

Jesulín de Ubrique y los jueces de 'MasterChef'.

Y así es. Porque gracias a MasterChef Celebrity se está pudiendo ver a otro Jesulín. Tanto es así que hace unas semanas durante la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria, el gaditano no duró ni un segundo en subirse al escenario para cantar su éxito Toda junto al jurado del programa. A Jesulín se le vio gracioso, divertido, bailando y cantando a pleno pulmón junto a sus compañeros el Pluma gay de los Morancos o el Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto.

¿Te animarías a ir a Tu cara me suena? "Ahí te tienen que caracterizar, y tienes que cantar y todo... Yo hasta he cocinado cantando. Lo haría, lo haría", dice Jesulín, que llegó a grabar versiones de Háblame del mar marinero, de Marisol, o Me va, me va, de Julio Iglesias.

También parece que está la labor de seguir adelante con una serie documental sobre su vida. "Está ahí pendiente. No he dado el paso final, pero sí es verdad que hay bastante interés y son cosas que decidiré con el tiempo. Si lo hago, lo hago para hacerlo bien".

Siempre podremos decir que vivimos en persona la vuelta de Jesulín de Ubrique a los escenarios. Qué noche, qué noche🤣🤣🤣

