Toñi Moreno, descompuesta en Canal Sur por la llamada de la novia del cura detenido por agresión sexual

Toñi Moreno vivió un díficil momento este miércoles en Hoy día, el programa que presenta en Canal Sur. Todo ocurrió cuando el matinal de la autonómica andaluza trataba el caso sobre el cura de Vélez-Málaga acusado de sedar y abusar sexualmente a varias mujeres. La presentadora estaba hablando con un periodista sobre el asunto cuando, de repente, algo la sobresaltó.

"¿Perdón?", preguntó Toñi después de quedarse en silencio durante unos segundos, mientras en plató una de las colaboradoras preguntaba por lo que estaba sucediendo. "Ay, es que me están diciendo..." decía mientras la dirección le seguía dando órdenes por el pinganillo. "Una cosa, os voy a pedir que ahora no intervengáis porque me están diciendo que la novia del cura quiere hablar y sólo quiere hablar conmigo. Le vamos a dar paso. No sé cómo se llama y le voy a llamar María".

La mujer entró al programa mediante conexión telefónica con la voz distorsionada y llorando. "Vamos a tomarnos tiempo. Te agradezco mucho que hayas entrado. Me dicen que ya no puedes más, que te sientes asediada y acosada", dijo Moreno muy seria para darla paso.

[‘La Plaza’, una alternativa en las tardes con una Terelu muy diferente a la que veíamos en Telecinco]

"Solamente pido que respetéis mi espacio, que no toquéis más la puerta de mi casa. Tengo a los periodistas en la puerta de mi casa y dentro del portal", aseguraba rompiéndose totalmente esta persona anónima que, precisamente, fue quien delató al sacerdote. "Tengo a los periodistas en la puerta de mi casa y dentro del portal. Por favor, Toñi, necesito que me respetéis, que yo entiendo vuestro trabajo, pero no puedo más".

Toñi trató de exculpar a sus compañeros asegurando que "tu testimonio nos resulta importante", dijo. Algo más serena, la mujer explicó que había decidido llamar a su programa por ser una gran admiradora de la presentadora. "Te tengo mucho cariño, he participado mucho en el otro programa que tú hacías dando dinero a gente que lo ha necesitado y, por eso, ahora me pongo en contacto contigo para decirte que soy la que necesita ayuda".

"Toñi, he entrado porque te tengo mucho cariño y mucho aprecio", insistía supliando que "Por mi salud mental, quiero que se vaya todo el mundo de la puerta". "Quiero darte las gracias, has sido muy valiente", agradeció la presentadora por el gesto de esta mujer, que continuaba pidiendo "respeto". Al finalizar la llamada, Toñi Moreno necesitó de varios segundos para recuperarse. "Cuídate, nos tienes aquí para lo que necesites".

