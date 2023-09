Oriol Nolis dimite como director de RTVE Cataluña tras dos años de ocupar el cargo

Oriol Nolis ha dimitido este pasado viernes 22 de septiembre de su puesto como director de RTVE Cataluña. Ha sido a través de sus redes sociales donde ha comunicado su decisión, la cual ya se ha efectuado con un comunicado al ente público. Fue en julio de 2021 cuando aceptó el cargo de la mano de José Manuel Pérez Tornero, por aquel entonces presidente de la Corporación. Hasta ese momento, había presentador de la edición de los fines de semana del Telediario de La 1.

“Después de dos años al frente de la dirección de RTVE Cataluña, ha llegado el momento de un cambio. Siempre he entendido las responsabilidades de esa naturaleza como un lugar de paso y no como un destino en sí mismas. Por eso, una vez terminada la tarea que me había propuesto, he decidido cerrar una etapa”, compartía Nolis en su cuenta de Instagram. El periodista reconoce que “en este tiempo, con errores y aciertos”, ha “trabajado poniendo en valor”, que “las personas sensibles” pueden y deben aportar su “talante”.

“Aunque esto resulte a menudo agotador. Y, visto con perspectiva, creo que el balance es positivo. Quiero agradecer a todo el mundo que lo ha hecho posible, desde el equipo directivo hasta el resto de compañeros de RTVE que han sumado esfuerzos por consolidar un proyecto moderno, plural, de servicio público y que ha dado buenos resultados”, prosigue.

“De este viaje intenso, apasionante y complicado a la vez, me quedarán muchísimos recuerdos y experiencias, así como las dos fotografías y el dibujo que me han hecho de talismán, acompañándome cada día para recordarme quién soy, de dónde vengo ya dónde quiero ir sin perder la mirada limpia hacia todo lo que me rodea”, concluye en su mensaje.

La relación laboral de Nolis con TVE comenzó en 2005, cuando comenzó como reportero de Catalunya Avui, emitido en TVE Cataluña. Entre 2007 y 2010, fue el presentador del telediario autonómico, L’Informatiu, en sus tres ediciones. En el mismo 2010, saltó a la TVE nacional para ser el presentador del Canal 24 Horas. Entre 2013 y 2014, fue el presentador del Telediario de La 1 durante los fines de semana, junto con Raquel Martínez primero y luego con Lara Siscar. En esa misma etapa, condujo El debate de La 1.

En enero de 2015, volvió a TVE Cataluña para incorporarse a El debat de La 1, relevando a Cristina Puig y también regresó como presentador de L’Informatiu en su edición de fines de semana. Entre 2018 y 2019 volvió a ejercer de presentador del Telediario Fin de Semana en La 1, labor que tuvo hasta aceptar el puesto de director de RTVE Cataluña.

