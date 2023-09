Una aspirante es rechazada por segunda vez consecutiva en la fase de audiciones a ciegas de 'La Voz'

En las audiciones a ciegas de La Voz suelen recordarse con cariño aquellos momentos en los que los coaches se giran; así como cuando se ‘pelean’ entre ellos para hacerse con el aspirante a ganar el talent show. Pero no hay que olvidar que, en cada gala, hay también varios candidatos que son rechazados. En esta pasada segunda gala de la décima edición del programa, una concursante tenía la mala suerte de no ser elegida por ninguno de los coaches. Y es mala suerte, porque la artista ya lo había intentado justo el año pasado, obteniendo de nuevo el mismo resultado.

“Todo sigue igual por aquí, ¿no? Me suenan la sala, las caras y este ambiente que me encanta”, decía La Negri en el momento en el que entraba en el plató para cantar No me lo creo de Manzanita. “Para mí, estar aquí por segunda vez es una oportunidad”, compartía la participante de 42 años, quien no quiso ocultar que se quedó “un poquito en shock” cuando en la novena edición (la cuarta en Antena 3), no logró pasar el primer corte, el de las audiciones a ciegas.

Sin embargo, este segundo intento se ha traducido en otro resultado fallido. Y es que ni Antonio Orozco ni Malú ni Pablo López ni Luis Fonsi apretaron el pulsador para fichar a la cantante madrileña. Un nuevo disgusto para La Negri, a quien parece resistírsele el talent show. Con claro gesto de decepción, La Negri supo mantener el tipo ante el rechazo. Fue Malú la que decidió hablar primero por parte de los coaches. Y es que, en varias ocasiones, tanto ella como Antonio Orozco estuvieron a punto de pulsar el botón que le hubiera dado el pase a la artista.

Tras preguntarle de dónde procedía y si era ella la que tocaba el cajón cuando cantaba, Malú quiso explicarle a la madrileña los motivos por los que no la eligió. Para la cantante de Aprendiz y A prueba de ti, fue el cajón, justo el instrumento emblema de La Negri, lo que hizo que no se girase. Para Malú, ha sentido que le ha faltado “un poco de temple” en la actuación, puesto que el cajón no permitía que la voz fluyese completamente.

“Estoy segura de que si te escucho cantar tranquila, sentada y sin tu cajón, me lo vas a contar mucho mejor”, le dijo la coach, invitándola así a que lo volviese intentar. “¿Estás disgustada?”, le preguntó Antonio Orozco. “Hay días que pueden ser mejores y hay días que no lo son tanto. Hoy ha sido un minuto y medio de nervios”, añadió. La madrileña no dudó en mostrar su frustración por este segundo rechazo. Eso sí, ha querido lanzar un mensaje optimista al final. “Aún hay Negri para rato”, aseguraba.

A pesar de no pasar esta primera prueba, La Negri cantó a dúo con Malú. Eso sí, lo hizo sin el cajón y con base musical. Dada la efusiva recepción tanto del público como de los coaches, parece que justo fue este instrumento el que provocó que la artista se quedase fuera de la carrera.

