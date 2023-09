Aramís Fuster asegura que Jorge Javier tenía envidia de su inteligencia y que ha dejado impotente a Matamoros

La autoproclamada máxima autoridad mundial en materia de ocultismo, Aramís Fuster, hace tiempo que no se cuela en nuestros hogares a través de la televisión nacional. La vidente fue muy popular en espacios como Sálvame, pero desde que se cancelase el programa de La Fábrica de la Tele, Fuster saca pecho por haber sido ella a través de sus artes mágicas la encargada de haber provocado su fin.

Así se lo ha dicho a Malbert en el programa Querido Hater. “Yo fui la responsable de que Sálvame acabara”, sentenciaba la bruja. El presentador quiso saber entonces si el programa estaba en el libro negro del que tantas veces ella ha hablado. “Efectivamente”, confirmó.

Aramís no ha ocultado el mal recuerdo que guarda de Jorge Javier Vázquez, dueño del cortijo de Sálvame y ahora maestro de ceremonias de Cuentos chinos. “A mí me ha tratado siempre con una envidia”, detallaba Aramís, explicando que esa envidia sería porque es “mujer”, “una belleza” y por “su inteligencia, porque soy una superdotada. Tengo un coficiente intelectual como Einstein y Bill Gates. Jorge Javier ha querido ser siempre lo que yo era y todavía no lo ha conseguido”, se vanagloriaba.

Sobre las veces que ella visitó Sálvame, detalla que iba porque le invitaban “los directores de los programas, ¿entiendes? Él ha impedido incluso que yo estuviera en algunos programas, pero me da igual”, continuó exponiendo la que concursase en GH VIP. Además, sacó pecho por haber dejado “importente” a Kiko Matamoros, quien “en las últimas fotos parece que está alelado”. “Se reía de mis tetas, que son naturales, y él se ha casado con una escoba con dos bolas de silicona”, afirmaba.

Hay que destacar que en el pasado mayo, Aramís ya se jactó de haber acabado con Sálvame. “Sí. Completamente, sí. Presumo”, contó en mayo en el programa de 8tv La gran contradicció. Ella estuvo muy vinculada al formato, y así lo ha querido recordar. “Hice el primer Sálvame, que era la versión golfa de esos años. Hace ya 14”, le contaba a la presentadora Marta Polo. “E hice el primer Sálvame de tarde y fíjate tú si yo he ido varias veces al programa. Ahora bien, me han faltado también mucho el respeto. Yo dije: ¿sí? Vale, callo, transijo y cobro. Porque sí, he cobrado millonadas de Sálvame”, seguía explicando la que fuese concursante de Hotel Glam.

A pesar de esa relación con Sálvame, Aramís Fuster acabó hartándose de cómo la trataban y dijo “se acabó”. Entonces echó una maldición al programa, que presentó Jorge Javier Vázquez entre otros. “Me ha costado acabar con Sálvame, no te pienses que ha sido fácil”, afirmaba la invitada del programa, aunque la presentadora le quiso corregir.

“Muy rápido tu libro negro tampoco es, porque te ha llevado 14 años poder acabar con Sálvame”, valoró Marta Polo. “No, no, pero es que a ver. Yo no los metí en el libro negro el primer día. Esto se lo han ido ganando a pulso”, aclaraba Fuster.

