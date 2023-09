Jorge Javier Vázquez carga contra Kiko Hernández tras su boda con Fran: “Es un perfecto desconocido”

Este fin de semana se han casado en Melilla Kiko Hernández y Fran Antón. El que fuese concursante de Gran Hermano anunció en Sálvame, el pasado junio, que pasaría por el altar este septiembre en la ciudad de Melilla. Algo que pilló a todos por sorpresa, pues Kiko nunca se pronunciaba sobre su vida privada, y nadie le había conocido pareja, ni masculina, ni femenina.

Jorge Javier Vázquez, el que fuese “dueño del cortijo” en Sálvame, ha querido reflexionar sobre la relación que tiene con Kiko a través de la revista Lecturas. “Se ha casado Kiko y no he ido a su boda. De hecho, llevo sin hablar con él desde que contara en Sálvame que está con Fran Antón y que es gay desde siempre”, comienza diciendo el de Badalona, que lamenta que después de estar 20 años compartiendo vivencias con Kiko no supiese nada de su vida.

“Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada”, lamenta Vázquez, en referencia a la entrega del 13 de junio de Sálvame, en la que Kiko respondió a los rumores de que se había casado días atrás con Antón en un conocido bingo de Madrid.

“Menuda mierda como un piano hemos tenido de relación Kiko y yo para que en ningún momento en 20 años haya encontrado la oportunidad de abrirse conmigo”, continúa diciendo Vázquez, quien considera que le había puesto las cosas fáciles a Kiko para que un día le invitase a un café y le pusiese al tanto. También reflexiona sobre cómo Hernández debe haberlo pasado mal durante estos años por callarse “algo tan importante”, y que imaginaba que llevaba “una doble vida repleta de placeres y desenfrenos y entonces me volvía un poco más loco”.

“Me ganó la decepción. Quizás la tristeza también. Y el desencanto”, ha expresado también Vázquez sobre el maestro de ceremonias de Mejor llama a Kiko. “Es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido”, finaliza.

Hay que recordar que fue el 8 de junio cuando Sálvame soltó la bomba de que Kiko y Fran se casaría en Madrid en un bingo. El 13 de ese mes, Hernández regresó al programa tras varios días de descanso, y entonces anunció que había “encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas y a la persona que más quiero en este mundo. Esa persona se llama Fran Antón”, y que se casarían en septiembre.

