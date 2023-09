La pulla de Belén Rodríguez en 'Fiesta' sobre la boda de Kiko Hernández y Fran Antón: "Este no es mi circo"

La boda de Kiko Hernández y Fran Antón ha sido uno de los acontecimientos más esperados de este mes de septiembre. La pareja ya es un matrimonio, dándose el ‘sí, quiero’ en unas nupcias celebradas en Melilla antes 356 invitados, con Kiko Matamoros, Pilar Vidal o Lydia Lozano entre los antiguos rostros que han acudido al enlace. Noticia protagonista de este pasado sábado tanto en Socialité como en Fiesta, fue un tema del que Belén Rodríguez, colaboradora del magacín vespertino, no habló... aunque lanzó una clara indirecta.

Una celebración que desembocó en un convite en el que todo funcionó correctamente, siendo una boda muy alabada por los pocos invitados que pudieron pronunciarse públicamente ante las cámaras del magacín, que cubrió en directo el ágape. Destacaron las impresiones de Lara Libildos o Marta Valverde, esta última cantando uno de los temas principales de La bella y la bestia como regalo al programa de Unicorn Content. Varios momentos de ilusión que tuvieron como contrarrespuesta la reacción de Belén Rodríguez.

La colaboradora no puede hablar de temas relacionados con Kiko Hernández ni otros antiguos rostros de La Fábrica de la Tele por estar judicializados. A pesar de ello, Emma García quiso que la tertuliana expresase sus emociones. Fue ahí cuando la madrileña lanzó unas pullas en forma de indirectas. “No quiero hablar de nada relacionado con este tema. [...] Lo dije ya antes, este no es mi circo ni esos son mis monos. Es que, aunque pudiera hablar, no me interesa el tema, de verdad. Quiero decir, es un tema que no me remueve nada, es súper lejano en mi vida”, compartía.

“Llevo todo el día viendo el directo de GH VIP, que está como no te lo puedes imaginar”, dijo, provocando risas entre el público. “Pero algo te tiene que remover por dentro, fueron muchos años de amistad”, señalaba Aurelio Manzano con gesto serio. “¿Tú me crees cuando te digo que [me produce] cero interés”, le respondía Belén Ro. “¡Pero si has dicho que te ha puesto la piel de gallina!”, replicó el venezolano. “La piel de poliéster”, añadió Rodríguez.

“Te estás haciendo la dura, es imposible no sentir nada”, contestó Marisa Martín Blázquez. “De verdad, que me conocéis un poco. Os lo prometo, que no siento nada de nada”, insistía Rodríguez. “En honor a la verdad, no ha hablado ni bien ni mal. Es un tema del que no habla tampoco detrás de las cámaras”, agregaba Luis Rollán. “Pero, Luis, tú has dejado de hablarte con Isabel Pantoja y cuando la ves, se te remueven cosas, porque durante mucho tiempo habéis sido amigos”, le respondió Martín Blázquez.

“No tiene nada que ver, hay veces en la que dejas de hablar con alguien y se te remueven cosas por las circunstancias son diferentes”, agregó Rodríguez. “Lo mismo dices un ‘Viva los novios’ y le remueve a Kiko”, dijo Emma García en modo conciliador. “Es que a mí me da igual lo que le remueva o deje de remover”, zanjó Rodríguez. La presentadora de Ordizia optó entonces por seguir hablando sobre más datos de la boda, aunque ya enfocado desde una perspectiva más informativa.

