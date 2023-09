Jessica Bueno en 'GH VIP' o cómo Telecinco sigue apostando por la “cuota Pantoja” en sus realities

Jessica Bueno. Ese fue el primer nombre que GH VIP confirmó el pasado jueves en la noche de su estreno. El reality por excelencia regresaba a Telecinco y muchos esperaban, esperábamos, un gran casting, lleno de personajes potentes, que nos despertase un interés previo y que deseásemos conocer más.

En el caso del que aquí escribe, esto no sucedió con Jessica, por más que supiese perfectamente quién era. Esta modelo andaluza despuntó como Miss Sevilla hace ya un lustro, y luego su fama se disparó gracias a Supervivientes y a lo que vino después. Participó en la edición de 2011, y allí coincidió con Kiko Rivera, del que se enamoró. Fueron pareja, y tuvieron un hijo, el mayor de los nietos de Isabel Pantoja.

Lo de ambos fue un romance más que televisado, no solo en la isla. De hecho, rompieron su relación, y en las Campanadas de Telecinco de ese 2011, él le pidió volver, “delante de toda España”, que se suele decir. Ella aceptó, y unos meses más tarde, nació el ya mencionado retoño, Kiko, que en breve cumple los 11 años.

Tras poner punto final a su historia de amor con el DJ y ocasional actor, Jessica empezó una relación con Jota Peleteiro, futbolista con el que tuvo dos hijos más. Su nombre solía aparecer en las páginas de la prensa rosa, pero su plano fue muy discreto. Cuando rompieron sí que volvió a sonar un poco el río, y se habló de infidelidades, de no infidelidades y de lo que se tuviese a bien.

En su entrada en GH VIP, Jessica explicó que llevaba ocho años apartada de los medios de comunicación. Y este hecho es el que me llevó a preguntarme que qué tenía entonces de interesante verla convivir, rodeada de cámaras, si hace casi una década que está apartada de la fama, que dejó de despertar interés en el público, de forma aparentemente voluntaria.

La respuesta más rápida es pensar que Telecinco se niega a no cubrir una “cuota Pantoja” en uno de sus realities. Y es que desde aquel 2011, prácticamente no hay concurso de convivencia por el que no haya pasado alguien que forme parte de la familia, de sangre o política, de los Pantoja, o que los haya conocido muy bien.

La lista es larga, enorme. Desde Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja a Anabel Pantoja, pasando por Omar Montes, Las Mellis, Dulce de la Piedra, Asraf Beno y su hermano Anuar Beno. La lista puede continuar con Techi, Laura Cuevas, Sylvia Pantoja, Manuel Cortés, Alma Bollo, Alberto Isla, Alejandro Albalá, Mayte Zaldívar si me apuras, y seguro que alguno más que me olvido. Todos ellos, en algún momento de sus concursos, han hablado de este o del otro, de cómo era la vida en Cantora. Unos han sacado a relucir a la tonadillera y su entorno, y otros se esforzaron en hundirla. Como Zaldívar, que en Supervivientes lo más suave que llamó a Isabel fue “bicha”.

Por más que Telecinco haya intentado vetar durante un tiempo a Kiko Rivera, hasta el punto de ocultar su cara en reportajes, lo cierto es que la vida del de ‘Quítate el top’ interesa, para bien y para mal. Y la de su madre, y la de su hermana, y la de su expareja, y del otro que un día fue a Cantora a vender enciclopedias, casi.

Seguro que dentro de la casa, antes o después, Jessica acabará hablando de Kiko, y de la que fue su suegra. Y los programas de Telecinco rescatarán algunas imágenes de los entonces novios juntos para ilustrar su historia previa a entrar en la casa donde todo se ve y se oye. Porque archivo tienen y para aburrir en ese sentido. A ver si Jessica, que es la que tiene el foco ahora, se lo curra para no aburrirnos ella misma. En Supervivientes acarició el convertirse en finalista, saliendo solo una semana antes de que se eligiese el vencedor. A ver si repite la hazaña, o incluso, la supera.

