Gloria Camila se estrena en 'Espejo público' hablando de su calvario: "Salí del reality con depresión y ansiedad"

El pasado viernes, Gema López anunciaba el fichaje de una colaboradora para Espejo Público que iba a dar mucho que hablar. Un enigma que se resolvía este lunes cuando el programa daba la bienvenida a Gloria Camila.

La hija de Rocío Jurado, que llevaba un año sin pisar un plató de televisión, contaba el porqué de esta ausencia y se sinceraba sobre los duros problemas de salud mental que ha acarreado en los últimos tiempos.

"Me lo tienes que contar a mí que de corazón se lo justo, aquí la experta es Gema (López)", comenzaba diciendo Susanna Griso. "Yo llevaba mucho tiempo acarreando temas personales y familiares. Yo soy muy dada a guardarme todo, no lo suelto, no se lo cuento a nadie. y todo me lo como", comenzaba diciendo Gloria Camila.

"Y llega un momento, cuando me fui al concurso de la granja (Pesadilla en el paraíso), que yo ya estaba en psicólogos. Porque es verdad que, con lo que estaba pasando últimamente, estaba entrando en un bucle del que no sabía cómo salir", continuaba la joven en referencia a la serie documental de su hermana Rocío Carrasco, que curiosamente a esa hora estaba en Mañaneros, en La 1.

"Salió la serie documental de mi hermana (Rocío Carrasco), luego pasó la ruptura del matrimonio de mi padre con Ana María Aldón y yo ya dije ‘me voy a ir dos meses a la granja a estar con los animales’. Pero resulta que ese tiempo fui también en declive. Me agobié muchísimo y, entonces, salí del concurso un poco tocada. No obstante, ya en el concurso me trató un psicólogo y determinaron que tenía depresión y ansiedad", comentaba.

"Salí con un 90% de ansiedad", ante la sorpresa de Griso. "Fui a mi médico de cabecera y me dieron la baja y me dijeron: ‘Ahora mismo no puedes estar en televisión, esto te genera malestar’. Así que dejé de ver la tele, de estar en el medio, me aparté, no volví a los debates de Pesadilla en el paraíso y así he estado un año".

Un testimonio ante el que Griso se mostraba sorprendida. "Me da la sensación que es mucha carga para alguien tan joven", decía la presentadora, a lo que López añadía: "Te ha tocado vivir cosas que no te tocaban por tu edad. Y hubo un momento en el que Gloria Camila se convirtió en la mamá de los mayores".

"A veces intento explicar lo que realmente está pasando", decía Gloria Camila. "Esto viene desde la infancia. Yo tengo traumas de abandono. Son carencias que vas alargando. Mi familia me da cariño, pero es verdad que cuando vienes de un orfanato, la mente se lo va guardando".

En este punto, Griso comentó a la hija de la Jurado que estaba muy interesada en su testimonio ya que ella tiene una hija adoptada. "Yo hasta que no me puse en terapia no sabía lo que me pasaba. Lloraba a la mínima. Hay cosas que no recuerdo y eso se llama disociación, pues tu mente olvida cosas o las recuerda de una manera muy gorda. Al final todo eso me ha afectado de una manera que yo me he puesto un caparazón".

"Me he entregado tanto a que todos estuvieran bien, que me olvidaba de mí", añadía. "Me levantaba y lloraba, todo me afectaba y no sabía el motivo, que era la adopción, tener familia mediática, el odio en redes...", continuaba.

"Cuando eres personaje público recibes mucho odio por el simple hecho de ser un personaje. En mi Instagram tengo mensajes, la mayoría de mujeres, por lo de mi hermana. Y llegan a ser amenazas de muerte, insultos y comentarios racistas...", se sinceraba.

