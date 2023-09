Mediaset abonará a Agustín Pantoja 50.000 euros tras ser condenada por "intromisión ilegítima en el honor"

Agustín Pantoja, hermano de Isabel Pantoja, le ha vuelto a ganar judicialmente a Mediaset España. La compañía ha sido condenada a abonarle 50.000 euros por “intromisión ilegítima en el honor y la intimidad”. Así ha sido anunciado durante la emisión de Socialité, la cual tuvo que hacer un paréntesis en la información de corazón y sociedad para hacer público el escrito del Juzgado de Primera Instancia No. 5 de Chiclana de la Frontera.

Tras comenzar el bloque de noticias con la boda de Kiko Hernández y Fran Antón y proseguir con un vídeo de la Semana de la Moda de Madrid, la Mercedes Fashion Week, Nuria Marín interrumpió la información sobre el evento para leer la sentencia al público. “En cumplimiento por lo establecido por el Juzgado de Primera Instancia No. 5 de Chiclana de la Frontera, procedemos a dar lectura del fallo de la sentencia dictada en el procedimiento 329/2018, cuyo contenido es el siguiente”, comenzó a pronunciar la presentadora.

“Debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por la representación de Agustín Pantoja Martín y condeno en la demanda a Mediaset España Comunicación S.A. a abonar al actor la cantidad de 50.000 euros por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad”, narraba. “Asimismo, Mediaset España Comunicación S.A. deberá cesar inmediatamente de realizar dichas conductas y abstenerse de causar nuevas intromisiones ilegítimas en el honor e intimidad del actor”, ha proseguido la comunicadora leridana.

[Agustín Pantoja gana una demanda a Mediaset por 50.000 euros]

“La entidad demanda deberá publicar el fallo de esta sentencia a su costa y en el medio de difusión pública en el que tuvo lugar la intromisión ilegítima, en la misma franja horaria en la que se emitía el programa de televisión, en el canal Telecinco”, finalizaba Marín, continuando con la información relacionada con la Semana de la Moda de Madrid.

Agustín Pantoja e Isabel Pantoja en una imagen de archivo.

Sin embargo, tras una noticia relacionada con Tamara Falcó, quien acudió a la Mercedes Fashion Week y se encontró y saludó a Boris Izaguirre, Marín tuvo que continuar leyendo parte de la sentencia que no fue transmitida. “Faltaba un trocito de sentencia”, decía la leridana antes de proseguir a comunicarla mediante su teléfono móvil. “Las costas causadas en el presente procedimiento deberán ser abonadas aparte en las causadas en su instancia y las comunes por mitad, al no haber mérito para imponerlas a una por haber litigado cono temeridad”, añadía y ya el programa prosiguió con su escaleta.

Se trata de una victoria ya anunciada, dado que ya en abril de 2019, justo el año en el que su hermana participaba en Supervivientes y también cuando fue jurado de Idol Kids, Pantoja ganaba judicialmente a la compañía por “intromisión ilegítima en su honor y su intimidad”.

Ya en 2017 Agustín Pantoja logró que una sentencia del Tribunal Supremo le diera la razón y señalara que “no es un personaje público que deba soportar un plus de intromisión en su vida, intimidad y honor”, y que si bien en el pasado fue un cantante conocido “eso no menoscaba su derecho a prohibir ni su derecho a no ver perturbada su intimidad”.

Sigue los temas que te interesan