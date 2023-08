Así ha cambiado Ramón de Pitis, el personaje más viral de la historia de 'Callejeros'

Ramón de Pitis ha reaparecido 15 años después de ser uno de los primeros personajes virales de la historia gracias a la entrevista que le hizo Alejandra Andrade en el mítico Callejero. La periodista subió este miércoles un vídeo junto a él, coincidiendo con el día en el que cumplía 67 años, tomando el aperitivo.

"He comido con él y todavía me duele la tripa de la risa", escribió la reportera. Y lo cierto es que Ramón 'El Vanidoso' -por su frase "yo visto de Emidio Tucci, yo soy un vanidoso"- no ha perdido el sentido del humor: "Si te miran la primera vez es porque le pica la curiosidad. Hombre o mujer, da igual. Si te mira la segunda, es porque ya hay un rollo sexual o amistad. Y si te mira una tercera, es madero, secreta. Así de claro, y te tienes ir o luchar".

Ramón, que sigue con su pelo canoso, pero no su bigote prominente, mantiene una relación de amistad con Alejandra Andrade. De hecho, ya tuvieron un encuentro en 2021. "Ha salido de un ingreso jodido por covid, ha dejado la metadona y está leyendo la Antología de Marx de Tierno Galván", informó por aquel entonces ella.

[El "naufragio" de Mercedes Milá en alta mar: se queja de la falta de solidaridad tras quedarse sin gasolina]

Por cierto, Alejandra Andrade regresará a la parrilla de Cuatro el próximo curso, después de que la cadena volviera a apostar por Fuera de cobertura cuatro años después. La segunda cadena de Mediaset emitió el formato durante tres temporadas y la periodista ganó un premio Ondas por su trabajo.

Realizado en colaboración con Producciones Imposibles y Onza, Fuera de cobertura "ha introducido sus cámaras en lugares tan inaccesibles como la cárcel de Guantánamo, la central nuclear de Fukushima, guaridas de narcotraficantes y peligrosas cárceles, ofreciendo imágenes, consiguiendo testimonios y destapando realidades silenciada", señala Mediaset.

67 años cumple hoy Ramón de Pitis. He comido con él y todavía me duele la tripa de la risa. Dice que si alguién te mira la primera vez es porque le pica la curiosidad, si te mira la segunda es porque le gustas y si te mira la tercera👇👇🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/kA8IVcWcWJ — Alejandra Andrade (@_aleandrade_) August 16, 2023

¿Qué es Callejeros?

El programa Callejeros era un espacio televisivo que se emitía en Cuatro y que arrancó el 11 de noviembre del año 2005. Gracias a su enorme éxito, consiguió estar en antena durante casi una década, ya que su última emisión fue el 24 de marzo de 2014. Este programa pertenecía al género de los reportajes/documentales y fue producido primero por Mediapro y después por Molinos de Papel.

[Cristóbal Soria se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera con 'Maribáñez. El peor equipo del mundo']

En su origen, se emitía los viernes por la noche, por lo que contaba con un importante espacio dentro de la parrilla televisiva. El programa creado por Alejandra Andrade, Armando Rey, Carlos Medori, David Moreno y Quique Rodríguez consiguió producir 357 capítulos y tenía una mecánica muy sencilla.

Un periodista acompañado de un cámara realizando pequeñas entrevistas a personas que se iba encontrando por la calle en las zonas que se iban grabando. Así accedían también a momentos inéditos mostrando aspectos cotidianos de lugares, profesiones o eventos. Se realizaba cámara en mano y era narrado en primera persona.

[La silenciosa muerte de 'Callejeros', el programa que fue espíritu de Cuatro]

Sus capítulos duraban alrededor de una hora y tuvieron su auge en los años 2008, 2009 y 2010. Ahora todavía se sigue emitiendo a través de redifusiones en las diferentes cadenas del Grupo Mediaset. Tras la idea original de Callejeros surgieron programas como Callejeros Viajeros, Ola Ola o Fiesta Fiesta. Contó con un equipo de 16 reporteros que, en muchas ocasiones, iban recorriendo zonas marginales y conflictivas de toda España buscando a los personajes más pintorescos de la geografía nacional.

¿Quién es Ramón 'El Vanidoso'?

Desde que el programa Callejeros echara a andar en el año 2005 muchos grandes personajes han pasado por su historial. Sin duda alguna, el más mítico, emblemático y recordado por todos es Ramón, un hombre que fue entrevistado junto a la estación del Metro de Madrid de Pitis. Por eso, este particular señor fue conocido en un principio como 'Ramón de Pitis'.

Este buen hombre se convirtió en uno de los personajes más virales del conocido programa que estuvo en antena casi una década. Ramón fue encontrado por la reportera Alejandra Andrade, una de las profesionales más conocidas del programa y que elevó su popularidad gracias a su encuentro con el mítico personaje de la zona de Mirasierra, en Madrid.

La vida de este personaje gira en torno a la estación de metro citada. Desde allí, contó todo o casi todo sobre su vida. Desde cómo entró en la cárcel hasta su afición por las drogas pasando por su gusto por la moda y sus críticas hacia una sociedad de la cual renegaba profundamente. De este mítico episodio de Callejeros perduraron para el recuerdo de todo un país frases míticas que consolidaron el personaje de Ramón 'El Vanidoso'.

¿Cuáles son las mejores frases de Ramón 'El Vanidoso'?

El programa Callejeros de la cadena Cuatro siempre será recordado por las célebres frases de sus personajes más conocidos. Sin duda alguna, una de las personas que más grandes citas dejó ante las cámaras de Mediaset fue Ramón 'El Vanidoso'. A través de sus palabras explicó de manera elocuente a la reportera Alejandra Andrade cuáles eran los principios básicos de su vida.

Sin duda alguna, su frase más recordada es la que dio pie a su mote: "Yo visto de Emidio Tucci, yo soy un vanidoso". Unas palabras que dieron la vuelta al planeta en una época en la que las redes sociales todavía no tenían el tirón que experimentaron años después. No obstante, Ramón consiguió hacerse viral incluso antes de que la sociedad supiera lo que significaba eso.

Ramón no ocultaba su pasión por la moda, pero tampoco sus puntos débiles: "Soy una persona muy inestable, como usted verá". Sin embargo, su campo preferido eran las sustancias tóxicas: "La droga está conceptuada socialmente muy mal, pero es, qué te voy a decir yo, es la auténtica salud".

Por último, Ramón de Pitis dejó una reflexión que pasó a la historia por el tremendo lapsus que tuvo en directo: "Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre: uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y los otros dos se me han olvidado".

Sigue los temas que te interesan