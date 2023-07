‘Así es la vida’ sigue tirando de la esencia de ‘Sálvame’ con una entrevista a Loli la quiosquera

Uno de los personajes protagonistas del programa Así es la vida de Telecinco de este viernes ha sido Loli Pozo, conocida en los programas de Telecinco como Loli la quiosquera. Una jubilada que reclamaba a Isabel Pantoja una deuda de 76.000 euros, la cual, al parecer, ya se estaría saldando de forma paulatina.

“Te tiene que pagar en diferentes plazos 19.000 euros y ya te ha pagado algunos”, preguntaba el trabajador del programa, a lo que la octogenaria respondía: “No puedo especificar más, todo correcto”. Según las informaciones, Loli habría llegado a un acuerdo extrajudicial con la tonadillera para el reintegro del dinero que le prestó.

Además, Loli afirmaba que el dinero “lo necesita todo el mundo” y que a pesar de que no mantiene ningún tipo de relación con la que fuese concursante de Supervivientes, todavía la admira. “Como arista sí, no tiene nada que ver, teniendo ella un problema conmigo o yo con ella, no le quito como artista lo que vale porque no hay otra”, aseguró ante las cámaras del programa que produce Cuarzo. “Después de casi 50 años con una amistad muy linda, donde hemos reído y llorado, y hemos estado con los niños, me hubiese gustado que las cosas fueran distintas”, expresaba también, detallando que “se perdona, pero no se olvida”.

Fue en el año 2021 cuando se conoció la historia de esta mujer, que entonces tenía 81 años, primero por El programa de Ana Rosa, y después, a través de Sálvame. “Me debe 76.000 euros, hubo un acto de conciliación y ni se presentó”, le relataba al reportero José Antonio León. Entonces lamentaba que, por no disponer de ese montante, ni siquiera se podía arreglar la boca. En diciembre, el día que cumplía 82, el programa sorprendió a Loli llevándola en directo a una clínica dental donde le arreglarían su problema dental para que pudiese disfrutar de las Navidades.

Más adelante, en abril de 2022, Sálvame volvió a hablar del asunto, y Loli llamó en directo a Belén Esteban, quien había dicho que Isabel no le había devuelto el dinero porque era “un regalo. “”Me pidió un préstamo y me dijo que me lo iba a pagar en dos años y en marzo hizo ocho años”, contaba Loli, que aseguró que Pantoja le pidió 80.000 euros y después su hermano le pidió “otros seis mil euros, que no diga que fue un regalo”. En ese sentido, José Antonio León aseguró que los hijos de Isabel, Kiko Rivera e Isa Pantoja, apoyaban a Loli “en todo” y que hasta iban a visitarle.

A pesar de que Sálvame haya acabado, ahora Telecinco continúa desgranando los entresijos de este préstamo, y lo hace desde Así es la vida, el programa que ocupa el lugar que antaño tuvo el magacín de La Fábrica de la Tele. Este, además, no sería la primera vez que Así es la vida se fija en el universo de Sálvame, pues también ha incorporado a su equipo al polémico José Antonio Avilés, antiguo colaborador de Adela González y compañía.

