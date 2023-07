El abogado de Chabeli Navarro contra José Antonio Avilés: “Cuando habla, un catedrático de periodismo muere”

Desde hace años, las fuentes y el trabajo de José Antonio Avilés han estado en entredicho en los programas de Telecinco. No han sido pocas las veces que le han pillado en una mentira, pero a pesar de eso, el cordobés, que se inventó que tenía el título de periodismo, continúa trabajando en la televisión e informando sobre asuntos del corazón. Tras el fin de Sálvame, el que fuese concursante de Supervivientes ha encontrado un hueco en Así es la vida, donde está informando de todo lo que está sucediendo alrededor de Bertín Osborne.

Su testimonio, sin embargo, ha vuelto a estar en entredicho esta tarde. Y es que ha intervenido en directo José Manuel Moreno, abogado de Chabeli Navarro, quien aseguró en una exclusiva la semana pasada que estuvo embarazada del jerezano. En su videollamada, que fue en el tramo final, explicó que estaba viendo el programa “por si tengo que tomar algún tipo de acción”, sin que esto tenga que coartar a los periodistas en su libertad de informar.

“Pero claro cuando oigo determinadas cosas, y mi clienta oye al señor que tenéis sentado, Avilés, que cada vez que habla un catedrático de periodismo muere, no me ha quedado para poner cierto punto sobre las íes”, expresaba el abogado, que hizo que todo el público estallase en una carcajada.

“Entiendo el sentido del humor y le agradezco que a veces los abogados tengan sentido del humor, pero ante esa acusación tan grave y desprestigio del señor Avilés me gustaría que usted me contara porque cree eso”, le pedía entonces Sandra Barneda, presentadora de Así es la vida. “En primer lugar se ha saltado todos los principios básicos del código deontológico. Vamos, no sé si a él le atañe porque sea periodista o no lo sea, a lo mejor no se tiene que porque regir por el código y por eso hace lo que le da absolutamente la gana”, protestaba José Manuel Moreno.

Aunque no quería “dar lecciones de periodismo a nadie”, sí dejó caer que José Antonio Avilé debe “contrastar la veracidad de la misma, y lo primero que debe de hacer es ponerse en contacto con la parte contraria para saber si hay alguna algún punto que se pueda aclarar o si es directamente es falsa”, aseguraba, en referencia a las noticias y los mensajes del entorno de Bertín que Avilés habría estado trasladando en sus últimas apariciones. Además, el abogado le afeó al colaborador que calificase como “disparatado” que hubiesen revocado un poder notarial. “Faltaría más que tuviéramos que pedirle permiso”, espetaba el defensor de los intereses de Chabeli Navarro, que luego cambió de tema para hablar sobre la abogada Teresa Bueyes.

