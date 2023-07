Florentino Fernández desvela su último incidente con la Guardia Civil por "graciosito": "¡Cállate la boquita!"

Florentino Fernández, Paz Padilla, Santiago Segura, Cristóbal Soria o Juanma Castaño, entre otros muchos, son los protagonistas del nuevo programa de Mediaset: Me Resbala. Con la presentadora Lara Álvarez al mando, la cadena ha apostado por un nuevo y disparatado juego en el que diferentes famosos ponen a prueba su capacidad creativa y de improvisación para superar pruebas. En la actualidad, ya han sido seis los programas que se han emitido del formato. Sin embargo, sus resultados no están siendo los mejores.

El pasado martes, tan solo el 7,1% de los espectadores (687.000) vieron el nuevo formato de Telecinco. Una cifra de share que ha ido cayendo a medida que se han ido emitiendo los programas y que se desplomó esta semana hasta el punto de ser superada por el doble por la serie 'Hermanos' de Antena 3. Pero si hubo algo que caracterizó al programa de Mediaset de esta semana fue la anécdota que contó uno de sus participantes: Florentino Fernández.

El cómico, junto a otros como Raúl Gómez, María Zurita, Anabel Alonso o Edu Soto, se ha convertido en uno de los protagonistas del programa. Y es que no es la primera vez que el madrileño acepta el reto de participar en un formato dedicado al humor. En cada uno de los programas, Florentino Fernández ha sido protagonista por sus actuaciones. Sin embargo, en la última entrega, una anécdota que contó se ha convertido ya en lo más comentado de la semana.

Florentino Fernández y Santiago Segura en Me Resbala.

Todo ocurrió gracias a la presentadora, Lara Álvarez, quien le preguntó al humorista si alguna vez había tenido algún incidente con las autoridades. Ante la cuestión, 'Flo' no dudó en abrirse a los espectadores y narrar una curiosa anécdota que no dejó indiferente a nadie.“A mí no me han detenido, pero me han pedido los papeles por graciosito”, explicaba el cómico.

“Yo iba en un coche a trabajar a una discoteca a las tres de la mañana en Valencia. Iba en el coche y, en una rotonda, estaba la Guardia Civil parando a la gente”, explicó. A pesar de que todos estaban seguros de que no ocurriría nada, como suele ser habitual en este tipo de situaciones, los nervios se apoderaron de Flo y su equipo.

“El productor dijo: ‘Madre mía, es que como nos paren no llegamos’. Y, de repente, nos pararon”, contó. Tras detener el vehículo, un agente de la Benemérita le pidió al cómico que bajara la ventanilla para, posteriormente, preguntarle cuál era su destino. Sin embargo, su carácter de humorista le hizo contestar a la gente de una forma poco inusual: "¿Qué pasa? La Benemérita haciendo su labor", apuntó.

Ante el comentario, el agente de la Benemérita se quedó bastante serio, tal y como contó en el programa el propio Florentino. Posteriormente, el guardia civil le obligó a bajarse del vehículo. Su reacción no solo no gustó a la Guardia Civil, sino tampoco al productor de Florentino, que le preguntó de forma irónica que si era tonto: "¡Cállate la boquita! Justo pillamos al que no me había visto nunca", apuntó.

Malos datos para Me Resbala

Florentino Fernández, Paz Padilla, Santiago Segura, Cristóbal Soria, Juanma Castaño, Raúl Gómez, María Zurita, Anabel Alonso, Edu Soto, Juan Dávila, Lorena Castell, Aníbal Gómez, JJ Vaquero, Xavier Deltell, Paula Púa y Josep Ferré son los 16 famosos protagonistas de Me Resbala. El formato se trata de una adaptación de ‘Vendredi tout est permis avec Arthur’, el programa francés que se convirtió en todo un éxito y ya se ha versionado en más de 25 países.

Sin embargo, a pesar de que se configuró como una de las principales apuestas para la temporada de verano de Mediaset, los resultados del formato no están siendo los mejores. El primer programa fue visto por más de un millón de espectadores y consiguió un 11,7% de share. Sin embargo, con el paso de las semanas, Me Resbala ha ido perdiendo fuerza hasta su última entrega, en la que ha cosechado un 7,1% de share y 687.000 espectadores.

Imagen de 'Me resbala'.

Los malos datos de audiencia del programa han llegado hasta el punto de que incluso un exdirectivo de Mediaset ha reflexionado sobre la situación a través de redes sociales. “La cadena para la que trabajé durante 14 años sigue en caída libre de audiencia. No es que me alegre, pero la verdad es que ‘me resbala’”, publicaba irónicamente Baldomero Toscano.

“No veo ni talento ni manera de reconquistar el liderazgo que tuvo durante años. Con su pan se lo coman. Les va a costar enmendar tanto error”, prosiguió el que fuera director de Producción de Programas, para terminar valorando que "quizás es una estrategia para entrar en pérdidas y justificar un ERE".

