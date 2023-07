Ana Rosa Quintana y Rosa Villacastín, en las antípodas ideológicas: la impensable vuelta de ‘Extra Rosa’

El próximo curso televisivo, Ana Rosa Quintana se hará cargo de las tardes de Telecinco con un nuevo formato llamado TardeAR, del que ya se van perfilando sus fichajes. Una franja que la periodista conocía muy bien hace un par de décadas, pues antes de fichar por Telecinco para hacer frente a las mañanas ya condujo Sabor a ti en Antena 3, y antes, Extra Rosa. Este último era un formato en el que Ana Rosa comentaba la actualidad con Rosa Villacastín, y que les permitió convertirse en una de las parejas profesionales más sólidas de la televisión vespertina entre los años 1997 y 1998.

Un formato que ahora sería impensable por cómo ambas han conducido su perfil televisivo, y también por el posicionamiento ideológico totalmente contrario del que han hecho gala en los últimos tiempos. Así, mientras Quintana se posiciona claramente en la derecha y defiende al PP, Villacastín hace lo propio con la izquierda y el PSOE.

Cualquiera que siga la actualidad televisiva sabe cómo Ana Rosa Quintana ha lanzado críticas constantes al gobierno de Pedro Sánchez, y cómo estaba convencida de que Alberto Muñez Feijóo ganaría las elecciones. Tras los comocios del 23 de julio, la comunicadora comenzó su ya finalizado magacín El programa de Ana Rosa con un demoledor: “Enhorabuena a Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones generales Enhorabuena a Pedro Sánchez, perdedor de las Elecciones Generales”. A Ana Rosa no le gusta Sánchez, y lo ha dejado claro cada vez que ha podido, incluso cuando lo tuvo delante para una entrevista electoral a inicios de mes.

Por su parte, Rosa Villacastín no ha dejado de hacer campaña por el PSOE en las últimas semanas. Ella no tiene un programa de buena audiencia en televisión, pero sabe usar muy bien las redes sociales. “Falta una semana para que vayamos a las urnas. Es fundamental que votemos. Las mujeres porque nos quieren en casa y sin derechos. Los trabajadores porque la derecha y la extrema quieren mano de obra barata, sanitarios y educación porque optan por la privada”, escribía el 15 de julio, en un hilo de la red social que todavía conocíamos como Twitter. “Tenemos que ir a votar para que no censuren obras, libros, la cultura. Para que los mayores tengan una vejez digna, y los homosexuales, trans, no les quiten los derechos adquiridos. Para que España sea un país de referencia, vota PSOE”, afirmaba.

Días antes, en una entrevista para Infolibre, Villacastín pedía “a todas las mujeres que vayan a votar, y que vayan a votar al PSOE o a Sumar. Y lo pido, evidentemente, también a todos, no sólo a las mujeres” porque “vemos que hay peligro de que las cosas cambien y sea un retroceso”.

“Sinceramente, no entiendo la deriva del PP desde el 11M. Un punto de inflexión que les está llevando a una política sinsentido”, apuntó también en Twitter el pasado mes de diciembre, reflexionando sobre cómo el partido está “negando la legitimidad de Zapatero, de Sanchez, elegidos democráticamente, y pactando con los mismos que ellos pactaron en el País Vasco y Cataluña”.

Incluso se atrevió a opinar sobre el papel de Ana Rosa Quintana al tratar temas políticos. En la mencionada entrevista a Pedro Sánchez, Rosa escribió: “¡Qué listo es Pedro Sánchez! Los bulos se combaten con argumentos, y los está dando en la entrevista con Ana Rosa”. Algunos usuarios mencionaban el “descrédito de la televisión actual” en las entrevistas a los candidatos, y ella comentó que “el desprestigio de la televisión no, será de los entrevistadores”.

A pesar de este distanciamiento ideológico, ambas siguen manteniendo relación. El pasado diciembre, por ejemplo, Rosa entrevistó a Quintana en la revista Diez Minutos. Saben convivir, manteniendo líneas que ninguna de las dos cruza. Y es esa diferencia política tan patente que tienen. En una entrevista para The Objetive, Villacastín declaró que “nunca hablamos de política, nunca”. Le preguntaron que si para pelearse es mejor no hablar, y ella aclaró que es que “no ha salido. Quiero decirte: vivimos a dos pasos. Cuando nos vemos, hablamos de su chico, del mío, de sus hijos, de si se va a ir a Sevilla o no, y luego ha tenido un año complicado para ella. No vamos a hablar de política. Pero creo, haciendo memoria, que no hemos discutido nunca de política”.

En la misma charla, además, afirmó que “Ana Rosa es más política que los de Sálvame, aunque Jorge Javier es bastante político. Y bueno, pues el presidente de la cadena que es Borja Prado, lógicamente tira para donde tira, hacia la derecha. No va a tirar ni por los socialistas ni por los de Podemos. Entonces yo creo que les interesa tener esa parte muy importante de la tarde bastante cubierta en lo que a política se refiere. Cubierta para que le venga bien al PP”.

