Joaquín Prat desvela las condiciones de su contrato: “Yo me voy de vacaciones y dejo de cobrar”

La llegada del verano ha provocado que todos los programas de televisión informen, en mayor o menor medida, de cómo muchos ciudadanos se toman vacaciones en estos meses. En ese sentido, ha sorprendido cómo esta mañana Joaquín Prat en El programa del verano, de Telecinco, ha explicado sin cortapisas cuál es su condición laboral y cómo le afectará que no le veamos durante algunas semanas en la pequeña pantalla.

En el magacín de Unicorn Content se estaba desarrollando la mesa política, y allí ha hablado de su propia situación, tras preguntar a una compañera si estaba contenta con las vacaciones que iba a disfrutar. “Estamos hablando de vacaciones remuneradas”, destacaba el comunicador, que añadía: “Yo, por ejemplo, me voy de vacaciones y son vacaciones no remuneradas”.

“Yo me voy de vacaciones y dejo de cobrar”, insistía el hermano de Alejandra Prat, que, por lo tanto, tendría condición de autónomo y de ahí que no pudiese disfrutar de vacaciones pagadas. Algo que algunos han interpretado como un dardo hacia la productora a la que lleva años vinculados. A pesar de todo, en entregas anteriores ya dejó claro que está ansiando dejar temporalmente su trabajo en televisión. “Me quedan tres días para hablar de política en televisión y lo celebro. Yo no veo una España polarizada, en la política sí, pero salgo a la calle y no la veo, y doy gracias”, expresaba ayer mismo, sin ir más lejos.

Este viernes será el último día que Joaquín presente El programa del verano, y cierre así su etapa profesional en el universo del conocido magacín que, salvo julio y agosto, se llama El programa de Ana Rosa. Y es que a partir del próximo curso televisivo será el conductor de Vamos a ver, la nueva apuesta de Telecinco para sus mañanas. Estará acompañado de Patricia Pardo en la parte de actualidad y Adriana Dorronsoro en el área del corazón.

Tal como se desveló hace unos días, este nuevo programa ocupará la franja que va desde las 11:00 de la mañana hasta las 15:00 horas de la tarde. Un magacín con el que se pretende convertir a Joaquín Prat en el “Ana Roso de una nueva generación”, según declaró Ana Rosa Quintana en el magacín que llevaba su nombre. Vamos a ver estará producido por Unicorn Content, la productora de Quintana, y que será también la encargada de producir La mirada crítica, con Ana Terradillos, y TardeAR, con la propia Ana Rosa.

