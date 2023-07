Joaquín Prat celebra que solo le queden “tres días para hablar de política en televisión”

Los programas de televisión vinculados a la actualidad política siguen muy de cerca toda la resaca electoral. Al no haber logrado ninguno de los partidos la mayoría absoluta en los comicios del pasado domingo, toca hablar de posibles pactos para la formación del próximo Gobierno. Un tema que para algunos comunicadores está resultando agotador, tal como ha dejado patente Joaquín Prat en El programa del verano de Telecinco.

En este magacín, que encara su última temporada ante los cambios de programación en la cadena el próximo septiembre, Isabel San Sebastián habló de la “polarización” que está viviéndose en las calles. Así, ha señalado la que la crispación ha sido acrecentada durante el mandato de Pedro Sánchez y sus socios. Sin embargo, Rodolfo Irago consideraba que no tenía razón.

Ante este debate, Joaquín Prat ha asegurado: “Me quedan tres días para hablar de política en televisión y lo celebro. Yo no veo una España polarizada, en la política sí, pero salgo a la calle y no la veo, y doy gracias”. Una valoración que ha hecho que se escuchasen algunas risas en el plató, si bien el tono de Joaquín denotaba más cansancio que ganas de hacer un chiste. Más tarde, al finalizar la mesa política, aseguró: “De momento podéis marchar porque parece ser que hasta el 17 de agosto no se va a mover la cosa. Disfrutad de vuestras vacaciones, que las tenéis merecidas”.

[Ana Rosa dice adiós a las mañanas de Telecinco tras 18 años: estos han sido sus datos más importantes]

Entendemos que al decir que le quedan tres días para hablar de política en televisión, Joaquín Prat se está refiriendo a la llegada de sus vacaciones. Pero todo apunta a que en el próximo curso televisivo continuará tratando temas políticos en su nuevo magacín, que se ha llamado Vamos a ver y en el que estará acompañado de Patricia Pardo en la parte de actualidad y Adriana Dorronsoro en el área del corazón.

Tal como se desveló hace unos días, este nuevo programa ocupará la franja que va desde las 11:00 de la mañana hasta las 15:00 horas de la tarde. Un magacín con el que se pretende convertir a Joaquín Prat en el “Ana Roso de una nueva generación”, según declaró Ana Rosa Quintana en el magacín que llevaba su nombre. Vamos a ver estarán producido por Unicorn Content, la productora de Quintana, y que será también la encargada de producir La mirada crítica, con Ana Terradillos, y TardeAR, con la propia Ana Rosa.

Sigue los temas que te interesan