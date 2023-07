¿Por qué Antena 3 no emitirá su final de 'Tu cara me suena' este viernes? Te contamos el verdadero motivo

La legión de fans de ‘Tu cara me suena’, que se las prometían felices para ver la gala que decidirá el ganador o ganadora de la décima edición este viernes 14 de julio, tendrán que esperar. La cadena de Atresmedia ha decidido posponer dicha final al próximo viernes 21.

No es la primera vez que Antena 3 retrasa el final de uno de sus programas con gran audiencia. Por ejemplo, lo hizo con la final de ‘Mask Singer’. En lugar de la final de ‘Tu cara me suena’, la cadena emitirá un resumen de lo que ha sido esta última edición que llevará por título ‘Tu cara me suena: encarando el final’.

¿Por qué repite la jugada Antena 3?

Con el cambio de Antena 3, y en principio, quien puede salir ganando es Telecinco. Porque la cadena de San Sebastián de los Reyes emitirá este viernes el último programa del ‘Deluxe’, producido por La Fábrica de la Tele. Un adiós que no será ‘por la puerta grande’ ya que que durante las últimas semanas sus audiencias son más que discretas.

Lo que intenta Antena 3 con esta jugada es repetir lo que semanas atrás hizo con la final de ‘Mask Singer’, que también retrasó. De hecho, al hacerlo, consiguió arrasar en audiencia al alcanzar el listón del 20% de cuota de pantalla con 1,5 millones de espectadores.

Ese no fue su único triunfo esa noche. Al retrasar la final, logró dejar en un segundo plano a una de las apuestas fuertes de la competencia, en concreto, de Telecinco. Ese día, la serie turca que estrenó Tele 5, ‘La traición’, se quedó en un escueto 6,8% de cuota de pantalla. ¿Consecuencia? Fue retirada del prime time.

¿Qué hay detrás del cambio?

En Antena 3 no hay ‘miedo’ a que el refrito de ‘Tu cara me suena’ acabe pinchando. Es más, creen que logrará un dato más que digno frente al último adiós del ‘Deluxe’. Sin embargo, hay otro hecho que esconde este movimiento de última hora.

Ese no es otro que torpedear al que será el próximo estreno de Telecinco: ‘La última noche’. Porque la final de ‘Tu cara me suena’ del próximo viernes 21 de julio coincidirá con el programa que sustituirá al ‘Deluxe’.

Presentado por Sandra Barneda, y producido por Cuarzo, esa la apuesta de Telecinco para la noche de los viernes. Lo cierto es que Telecinco quería estrenar este nuevo formato a finales de junio. Sin embargo, la productora pidió más tiempo a la cadena para pulirlo más.

Los directivos de Mediaset se vieron obligados a dar una vida extra a ‘Viernes Deluxe’, extendiendo las emisiones varias semanas más de lo anunciado en un principio (iba a finalizar el 16 de junio) por "ajustes de programación".

Con el antecedente de ‘Mask Singer’, Telecinco podría posponer el estreno de ‘La última noche’ si no quiere sufrir un batacazo contra la final de ‘Tu cara me suena’. Un título, el de ganador de la presente edición, que podría recaer en Andrea Guasch, que imitará a Beyoncé; Jadel, que encarnará a Carlos Rivera; Merche como Natalia Jiménez; Alfred lo intentará con el grupo neoyorkino Antony and the Johnsons y Miriam apostará por Lady Gaga.

Sigue los temas que te interesan