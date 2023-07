Samantha Hudson aparece por sorpresa en ‘Informativos Telecinco’ para hablar sobre el voto por correo

Por las elecciones del próximo 23 de julio se está hablando más que nunca del voto por correo, especialmente, desde que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pusiese en duda la transparencia del proceso. Por ello, muchos han sido los programas que han querido explicar cómo se procede a votar por este método, entre los que se encuentra Informativos Telecinco.

Lo llamativo del caso es que una de las personas a las que han preguntado por su experiencia es a Samantha Hudson, actriz y cantante conocida en televisión por programas como MasterChef Celebrity de La 1, Media Fest Nitgh Fever de Telecinco o la película Una Navidad con Samantha Hudson de atresplayer.

"Me ha resultado muy sencillo, muy fácil, muy cómodo", explicaba la artista multidisciplinar al micrófono del noticiero, sin que su nombre apareciese en el rótulo, tratándola como una ciudadana más. Unas imágenes que se pudieron ver tanto en la edición de sobremesa como en la de la noche.

Esta es la segunda vez que a Hudson le sucede algo así, pues también apareció en laSexta Noticias en enero de 2021. En aquella ocasión, Samantha fue preguntada por la subida de precios de los productos frescos tras el temporal Filomena que azotó Madrid. "Han subido un poco las frutas y las verduras", decía entonces, tapando la boca con una mascarilla, delante de un puesto con diferentes productos de la huerta.

Hay que destacar que entonces Samantha Hudson no era tan conocida para el público generalista, pues todavía no había hecho mucha televisión, pero un buen número de sus seguidores se dieron cuenta de su presencia y alcanzó el Trending Topic en poco tiempo. Unos días después, la cantante explicó que para decir esa frase estuvo "diez minutos" con "la pobre reportera, con cara de situación", pues no le daba una respuesta como la que necesitaría para la pieza. Además, afirmó que lo que había dicho no era cierto, porque no sabía qué responder.

Por otro lado, es interesante recordar que el mismo día que Samantha se colaba en Informativos Telecinco, en la misma cadena, Joaquín Prat contaba su experiencia con el voto por correo. En El programa de Ana Rosa destacó el "excelente" servicio que ha tenido "con el voto por correo". "Lo solicité el segundo día del inicio del plazo, el día 7 de julio me llegó la notificación del cartero, fui a la oficina de Correos y voté”, añadía. Y terminaba su explicación comentando que “es bastante fácil. Y lo tengo que decir porque tengo la sensación de que hay algunos que no acaban de fiarse del voto por correo, y mi experiencia no puede ser mejor".

