Pitita: “No me he visto como una villana. A nadie tendría que preocuparle tanto mi opinión”

El pasado domingo, Drag Race España emitía su gran final, en la que Pitita (que no Pitita Queen, pues ella no lleva apellidos, como Cher, Anastacia o Merche) se alzaba como la gran vencedora. Tenía prácticamente todas las papeletas para llevarse el gato al agua, y es que de los 10 capítulos antes de la final ella había sido la vencedora en cuatro.

Barcelonesa y de 24 años, Pitita arrancó su andanza como una fashion queen, que poco a poco se abrió a la comedia y puso a prueba la materia prima de estrella de la que está hecha. Ha dejado trajes que ya forman parte de la herstory, como ese molino en la espalda o la croqueta de calamar. Ha reído, ha luchado, e incluso ha peleado un poco con algunas de sus compañeras.

BLUPER pudo hablar con ella pocas horas después de su coronación, y hemos hablado de su trayectoria en el formato, qué opina de la edición del programa y cómo está viviendo su salto al mundo de la música.

¿Cómo viviste el momento en el que te proclamaron ganadora, después del famoso fallo de la emisión?

Me parece muy divertido y muy icónico. ¿No hemos tenido un montón de polémicas, un montón de temas y de conversación? Pues vamos a acabar la temporada a lo grande con un apagón analógico. A mí me pareció muy fuerte, evidentemente, fue un shock. Pero bueno, ahora qué tenemos de ayer: dos momentos icónicos. No solo nos quedamos con la ganadora, sino que también nos quedamos con que con la cara de todas gritando ¡ah! ¡Quién gana!. Estábamos grabando la coronación, viéndolo en directo, todas montadas, y fue un shock. Imagínate en nuestras caras. Por desgracia yo creo que son imágenes que no van a ver la luz, pero será buenísimo. ¡Yo lo quiero ver!

¿Cuál ha sido tu momento favorito de de toda la temporada? Ese momento que tú le vas a enseñar a los nietos que a lo mejor algún día tendrás.

Me lo pasé muy bien muchos días. Uno de los días que mejor me lo pasé fue el musical, y también disfruté en el ball. Es que me costaría mucho elegir solo uno, y también me siento muy orgullosa y muy feliz de haber convertido en una parodia a mi padre como señor catalán y haciendo el absurdo más grande de mi vida.

¿Cómo lo hacías para lidiar con ese saboteador interno, del que tanto se habla siempre en el universo de Drag Race?

Con el mío me llevo basante bien, porque lleva tiempo ya que no se queja demasiado, hemos trabajado bastante por suerte y no le damos demasiada voz. No, no tiene sitio, tenemos cosas que hacer. A ver, es un tema que se tiene que tratar. Yo, como buen queer, que hace mucho tiempo, muchos años, se dio cuenta bien prontito de cómo era, pues ya he tenido que trabajar bastante con todo esto, y nos llevamos muy bien. Tengo bastante en línea a los demonios en general.

¿Crees que has tenido un poco edit de villana?

Esto es para el público, para hablar, y eso es lo que tiene opinar la gente. Que a mí me encanta, que para eso hacemos este concurso, y para esto está bien, que la gente comente para arriba, para abajo que sea una villana, que si una es maravillosa. Hay que tener en cuenta a todos. Pero se dicen muchas cosas, pocas veis vosotros, y pocas veces acaban sabiéndose. Porque al final también a veces ni te expresas bien porque estás con muchos nervios, o con mucho cansancio. Yo no creo que tenga ningún edit, yo no he visto como ninguna villana. Decirle un par de opiniones sobre dos cosas a alguien no me parece ser ninguna villana. Y decir que el vestido de tu compañera me parece un poco de mal gusto me parece la cosa más absurda y banal del mundo. A nadie le tendría que preocupar tanto de opinión, ni que a mí no me guste algo.

¿Eres consciente de que has estado que has entrado en la historia del formato al tener cuatro capítulos ganados? Cosas que pocas reinas han tenido. Incluso reinas, que con cuatro capítulos ganados no han llegado a ganar su temporada.

Exacto, estoy feliz del reto. Ganado está, hice muchos méritos para llegar a ese momento, y los astros se conjuntaron de la manera que se tenían que conjuntar para que yo me lo llevara. Para mí es un honor total y lo llevaré con muchísimo orgullo toda la vida, porque creo que hemos hecho un gran trabajo para ganar.

La corona llega con tu debut en la música con el tema Pedigrí, de la mano de William Luque. ¿Te ves tomando el testigo de Sharonne y presentándote a Benidorm? ¿O quizá como Carmen Farala, haciéndote cargo del vestuario de una propuesta?

Si fuese a Benidorm me encargaría más de un mundo como el de Carmen, haciendo el vestuario de alguien. Que es algo que llevo muchos años haciendo, me encantaría. No creo que me vaya a poner tan ambiciosa en la música como para presentarme al Benidorm. Si saco otra canción el verano que viene para hacerme todos los pueblos estaré más que contenta. Tenemos otros planes mejores.

¿Y qué me puedes contar de la canción?

Pedigrí es mi primer single, nos lo hemos pasado superbien componiéndolo, y creo que es una canción muy diferente para una drag queen, y hemos trabajado mucho con todo mi equipo.

¿Lo cantarás en el Gran Hotel de las Reinas?

Misterio. No lo voy a decir aún.

