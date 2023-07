Quién es César Múñoz, el extremeño de 33 años que acompañará a Sandra Verano este verano en 'Así es la vida'

Este lunes arranca una nueva etapa en Telecinco (y en la televisión) tras el adiós de Sálvame. El canal principal de Mediaset España estrena Así es la vida, un programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz que hará de 'puente' en los meses de verano hasta la llegada de Ana Rosa Quintana con TardeAR a partir de septiembre.

El magacín abordará la última hora de las noticias de interés social a través de directos y reportajes, las novedades en el mundo de los famosos y de los grandes eventos del verano. Eso sí, no tendrá una tertulia política como tal, "entiendo que muchas cosas de las que suceden en la vida sí tienen que ver con la política", aclaró Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España.

Sobre Barneda no recaerá todo el peso del magacín. César Muñoz salta a la televisión nacional desde Canal Extremadura. Allí se curtió en Dos de tarde, un formato cuyos contenidos son muy similares a los de Así es la vida -ha sido el verdadero motor de la autonómica esta temporada-, y que seguramente haya sido decisivo para que tanto la productora como los directivos lo eligieran. "Hacer un programa de tres horas te da tablas", nos decía en una entrevista reciente.

[Los rostros de 'Sálvame' no tienen hueco en las nuevas tardes de Telecinco: "No tiene sentido un continuismo"]

En Dos de tarde, compaginaba las labores de presentador -junto a Sara Bravo- con las de subdirector. "Soy exigente. Quiero que las cosas salgan bien. Y si solo quieres salir guapo, dedicarte a otra cosa". Muñoz, extremeño de 33 años, soñaba con pilotar un formato a nivel nacional. "Si mi tierra me sigue queriendo, estaré aquí, pero si me llaman de una tele nacional, yo estaría encantado de irme".

Su camino ha sido un poco de ida y vuelta, pues empezó de becario en Callejeros y fue reportero de Madrid Directo, España Directo y Liarla Pardo, pero también en formatos autonómicos como Extremadura en abierto, Reporteros Extremadura, Conexión Extremadura y Reporterox. De ahí a que lo que más le guste a César sea "estar con la gente".

Soñaba con presentar 'Operación Triunfo'

Seguidor de El Hormiguero, Pasapalabra o Salvados, le fascina el entretenimiento: "La televisión está para informar pero, sobre todo, para entretener. La población envejece cada vez más, y la gente mayor quizá no tiene tanto acceso a internet o plataformas. La labor que hacemos de acompañamiento es fundamental". De hecho, soñaba con presentar Operación Triunfo, "pero no me van a llamar", bromeaba por entonces.

Como referentes tiene a Iñaki Gabilondo y Roberto Leal, con quien coindició en el programa de TVE, y con él tiene muchas semejanzas. "Es fantástico. Me alegro de todo lo que está consiguiendo". En Instagram, César tiene más de 19.000 seguidores -la cifra seguro que aumentará en las próximas semanas-, y en sus publicaciones refleja una de sus grandes aficiones: viajar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por César Muñoz (@zesarm)

Sigue los temas que te interesan