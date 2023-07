¿Qué pasará la semana que viene en 'La Promesa'? Adelantos de los capítulos del 3 al 7 de julio

Una semana más, La Promesa vivirá varias intrigas y enredos. Don Lorenzo (Guillermo Serrano) y la Baronesa de Grazalema (Lisi Linder) van cerrando el cerco sobre quién fue testigo de su beso y puede desbaratar sus planes, a pesar de tener a Cruz (Eva Martín) fuera de juego temporalmente. Por otro lado, Jimena (Paula Losada) ha encontrado el talón de Aquiles de Manuel (Arturo Sancho) para que éste cancele todos sus planes para el futuro.

Esta semana, del 3 al 7 de julio, se verá cómo la propuesta de matrimonio de Salvador (Mario García) a María Fernández (Sara Molina) sigue en marcha, a pesar de las suspicacias de Lope (Enrique Fortún). De la misma forma, Beatriz (Julia Martínez) sigue con sus chantajes y enredos con Martina (Amparo Piñero) con un claro objetivo: conquistar el corazón de Curro (Xavi Lock), quien tendrá también la misión de proteger a su hermana. Jana (Ana Garcés) corre un gran peligro esta semana, pues don Lorenzo ha puesto el foco en ella.

Ahora toca hacer un repaso a las sinopsis de los episodios previstos que se verán esta semana:

Episodio 133 (lunes 3 de julio): Don Lorenzo descubre que el testigo de su beso con Elisa es alguien del servicio

“Lorenzo sigue con su investigación para descubrir quién lo vio besándose con la baronesa. Por un desliz de Curro descubre que fue alguien del servicio. Y la Baronesa se entera de que Curro tiene muy buena relación con Jana. El cerco se va estrechando. A la vez Lorenzo sigue ganándose la confianza de Catalina poco a poco para sus planes. Salvador sigue mal, toma una medicina que no ayuda gran cosa, sufre ataques de pánico. Pero la boda va adelante y María va a coserse un vestido de novia con la ayuda de sus amigas. Beatriz sigue presionando a Martina para que le sirva de celestina con Curro. Y Martina prepara un pícnic al que sólo irán Beatriz y Curro, aunque Curro no sabe nada. Manuel no sabe qué hacer con la oferta para irse a Italia, tiene una semana para pensárselo. O tenía, porque llega la noticia de que el italiano que lo quiere contratar está ya allí y se reunirá con él el día siguiente”.

Episodio 134 (martes 4 de julio): Jimena le revela a Manuel que está embarazada

“El embarazo de Jimena lleva a Manuel a rechazar la oferta de Pedro Farré, lo que ella interpreta como una victoria personal. Teresa se lo cuenta a Jana, que lo interpreta como una decisión personal de Manuel. Pía confirma que Rómulo paga las clases de Carlos Orengo. A pesar de que el mayordomo ha tratado de ser discreto, Simona y Candela se lo agradecen. Petra también agradece al resto de los criados la ayuda que le están prestando. La propia María Fernández acepta su ayuda con el vestido de novia. Siguiendo las instrucciones de Beatriz, Martina no solo se descuelga del pícnic con Curro, sino que le aconseja al muchacho dar el paso con su amiga. La Baronesa y Lorenzo llegan a la conclusión de que Jana fue la testigo inoportuna de su beso. Elisa tiene la clave para conseguir que Catalina baje la guardia con el capitán, y esta clave es una caja misteriosa que Lorenzo le da a la muchacha”.

Episodio 135 (miércoles 5 de julio): Lope intenta que Salvador y María Fernández aplacen su boda

“Lope se propone convencer, primero a Salvador y después a María Fernández, de que posterguen la boda hasta que Salvador se encuentre bien de verdad. Él cree que el actual estado de su amigo es incompatible con el matrimonio. Lorenzo da un paso de gigante en su propósito de ganarse la confianza de Catalina al recuperar para ella, y regalárselo, el broche de su madre que Cruz vendió a escondidas. Manuel tiene la peregrina idea de pedir a Jana que se encargue de cuidar de Jimena durante su embarazo, una situación sumamente incómoda para las dos mujeres. Curro alerta a Jana de que su padre ya sabe que el testigo de su beso fue un miembro del servicio de la casa. Jana se teme que el capitán descubra que ella es ese testigo y tome represalias contra ella”.

Episodio 136 (jueves 6 de julio): Lorenzo busca que Jana confiese ser la testigo del beso

“Lorenzo busca a Jana para obligarla a confesar que fue ella quien lo vio besarse con la baronesa de Grazalema, afortunadamente Curro llega a tiempo para evitar que su padre haga daño a su hermana. Martina miente a Alonso para que permita quedarse más tiempo a Beatriz. Según ella, su amiga sufre de melancolía y ha ido a La Promesa a recuperarse. Mientras, Beatriz continúa tirando los trastos a Curro, ignorando que el joven no siente lo mismo. Catalina está encantada con el broche de su madre que Lorenzo ha recuperado y cambia la opinión que tiene sobre el militar a pesar de las advertencias de Jana. María Fernández sigue adelante con su boda y Petra, mucho más dócil tras la marcha de Cruz, la ayuda con su vestido. Candela ha caído rendida a los pies del maestro Carlos Orengo, Simona, en cambio, mantiene sus reticencias. Gregorio presiona a Alonso para que se pronuncie sobre su futuro en La Promesa. Además, pide a Pía compartir habitación. Ella acepta, marcando una nueva etapa en su matrimonio”.

Episodio 137 (viernes 7 de julio): Rómulo recupera sus funciones como mayordomo de La Promesa

“Jimena sigue utilizando las molestias de su embarazo para forzar a Manuel a cancelar sus planes… Lo que despierta los recelos de Jana. Una llamada de Jimena a su madre confirmará las peores sospechas sobre su supuesta mala salud. Curro pone a Lorenzo contra las cuerdas, amenazando con revelar la verdad sobre su relación con la Baronesa. Esto pone nervioso al capitán, la baronesa lo tranquiliza, deben seguir su plan y juntos tienden una trampa a Catalina. Beatriz, que vio a Curro besarse con Martina, no oculta su rabia y presiona a Martina para que cumpla con su papel de celestina. Lope pide perdón por entrometerse en la relación de María Fernández y Salvador, pero el joven veterano tiene otro arranque violento. Candela admite a Simona que siente algo por Carlos, hasta el punto de que lo invita a cenar con ellas en La Promesa. El marqués determina que Gregorio sea el ayuda de cámara de don Lorenzo… Y Rómulo recupera al fin sus funciones como mayordomo de La Promesa”.

