Europa, a saldar la deuda con Loreen por haber revitalizado y modernizado Eurovisión en la última década

Europa tiene una deuda con Loreen. Ella lo cambió todo en Eurovisión en 2012. Ella dio un golpe encima de la mesa con la impresionante puesta en escena que ofreció con Euphoria, revitalizando y modernizando un certamen que necesitaba quitarse esa imagen denostada que arrastraba.

El premio fue conseguir, con permiso del Waterloo de ABBA, que su tema se convirtiera en un gran éxito en toda Europa. Lograba así algo que hasta entonces se les escapaba a los ganadores de Eurovisión, que su canción traspasara fronteras arrasando en las listas de las emisoras musicales del Viejo Continente. Porque, ¿quién se acuerda de la canción ganadora de 2011?

Ahora, once años después, demostrando conocer como nadie las entrañas de este festival, la cantante sueca de ascendencia bereber acude al certamen con una propuesta que no deja ser una actualización de aquello. Un buen tema que aprovecha su magnetismo vocal para ser potenciado con una puesta en escena impactante que no deja indiferente a nadie.

Sin ninguna duda, la cantante ha aprendido de la experiencia previa en 2017 cuando ya intentó volver a representar a su país con su tema Statements. Aquella era una propuesta más arriesgada musicalmente que no consiguió ni siquiera pasar a la final del Melodifestivalen.

De alzarse con la victoria, Loreen se convertirá en la primera mujer que gana Eurovisión dos veces -el australiano Johnny Logan lo ha ganado tres veces, dos como cantante (1980 y 1987) y otra como compositor (1992), y hará que su país iguale a Irlanda en victorias (7).

Uno de los pocos países que puede frenar más que presumible hazaña es Finlandia, que con el transgresor Käärijä consiguió el pasado martes que todo el estadio del M&S Bank Arena de Liverpool se viniera abajo coreando su Cha Cha Cha. En su país, la primera semifinal fue seguida por casi el 80% de la audiencia.

Las casas de apuestas han ido variando en los últimos días en función de las dos semifinales y los distintos ensayos, colocando a Israel como el tercer país con más posibilidades para ganar en Liverpool. Y no les falta razón. La jovencísima Noa Kirel, con su Unicorn y su impresionante break dance a lo Chanel, es uno de los grandes rivales de España para el podio.

De hecho, muy mal nos estaría tratando Europa si Blanca Paloma y su poderoso EAEA no se cuela en el top cinco. La prensa extranjera la coloca como tercera, con permiso de la ya citada Israel, y solo países como Italia o Bélgica estarían en condiciones de frenar las aspiraciones de nuestra representante.

Sea como fuera, lo cierto es que con tan solo dos ediciones del Benidorm Fest, nuestro país ha demostrado que va por el buen camino para conseguir la tercera y ansiada victoria. Chanel ya logró una tercera posición en Turín que sabía a victoria y Blanca Paloma ha abierto las puertas a que la industria musical se tome en serio Eurovisión.

Muchos países ya se fijan en nuestro festival y miran con atención los siguientes pasos de un buen formato televisivo y musical que está sirviendo como plataforma para descubrir nuevos talentos, no solo a nivel musical, sino también en escenografía, coreografía... Y, sobre todo, con una gran diversidad y variedad desde el rock hasta el flamenco, pasando por el pop catalán o el folk manchego.

El resultado lo veremos esta noche, a partir de las 21:00 horas, en La 1 de TVE y en RTVE Play. Después, cuando acabe el festival, la cadena pública se ha reservado un especial con Aitor Albizua para analizar el resultado y que servirá para seguir alimentando la marca Eurovisión en nuestro país.

