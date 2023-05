Blanca Paloma: "Estoy deseando volver a mi casa, ponerme el pijama y regar mis planticas"

Eurovisión es mucho más que esta noche. Desde que son seleccionados como representantes hasta que se suben al escenario, pasan meses de preparación, de ensayos, de viajes, de entrevistas, de eventos... Ensayos, entrevistas y cita ineludibles que se incrementan en las dos semanas previas al certamen.

Y es que lo que muchos todavía no saben es que los ensayos previos al festival comienzan dos semanas antes de la Gran Final y, en el caso de España, diez días antes. Diez días en los que nuestra candidata tiene que ensayar más de una docena de veces, asistir a eventos en la ciudad organizadora o conceder entrevistas a medios nacionales e internacionales.

Una extenuante agenda para que la hay que estar muy preparado no solo física, sino psicológicamente. De ahí que una mujer "muy sencilla y muy sincera" como Blanca Paloma, nuestra flamante representante este año en Liverpool, esté deseando "volver a su casa, ponerse el pijama y regar sus planticas".

Y no porque no sepa apreciar la gran oportunidad que se le está brindando. De hecho, esta ilicitana de 33 años valora todos y cada uno de los momentos que le está brindando esta aventura, "desde los mas sencillos y cotidianos aquí en la silla de maquillaje, con el estilista, con Maria Boj (redactora del departamento de Comunicación de RTVE) en cada entrevista que me ha ayudado a desbloquear mi trauma con el ingles… Estoy aprendiendo tanto".

Blanca necesita esa vuelta a casa porque necesita "de reconexión conmigo misma, de soledad. Algo que es dificil en un formato con tanta exposicion". De hecho, esa es la clave para haber podido crear una obra tan auténtica como EAEA. "Es un tema que tiene un largo recorrido. Yo estaba haciendo una investigación sobre los cantos de trabajo y la nana es el más ancestral, el canto de una madre a una criatura. Fui nutriéndome de diferentes géneros musicales y al principio duraba cinco minutos. Es una canción de la que he aprendido mucho y que más he exprimido en mi vida, que en cada vuelta de tuerca que daba podía sacar más jugo. Es una canción con muchas posibilidades".

Yo no elegí el Benidorm Fest, el Benidorm Fest me eligió a mí. La vida me lo ha puesto en el camino.

También ha aprendido mucho de todo este viaje. "Yo no elegí el Benidorm Fest, el Benidorm Fest me eligió a mí. La vida me lo ha puesto en el camino. No estaba en mis planes. Pero precisamente por lo curioso que me ha parecido la propuesta, vi que era una gran oportunidad para llevar a cabo un cambio y aprender mucho. También es una oportunidad para aportar todo lo que yo tengo a un medio como la televisión".

Y es que la joven quería ser artista plástica. "No estaba en mis planes esto. Yo quería ser artista plástica. Ahora no cambiaría por nada por ser la artista que estoy siendo y que quiero ser. Porque con mi voz y con la música llego a lugares que con otras expresiones artísticas no llego cien por cien".

¿Recuerdas algún no que haya significado un punto de inflexión en tu carrera?, le preguntamos. "Los noes son los más importantes para aprender y superarte y demostrarte a ti mismo que, con perseverancia, si tienes un sueño, finalmente acabas sino llegando adonde querías, si descubriendo en el camino otra cosa que quizá te haga más feliz".

Imagen del tercer ensayo de Blanca Paloma.

"Es importante estar abierto a lo que se te presenta el camino y abrazarlo. Cuando sales de tu zona de confort, habrá momentos duros para los que no estás preparado, pero gracias a tu instinto de supervivencia, terminas viendo que eres capaz de eso y mucho más. Dentro de cada uno hay un superhéroe que tenemos que descubrir y que yo después de todo este camino estoy sorprendida", añade.

Dentro de cada uno hay un superhéroe que tenemos que descubrir y que yo después de todo este camino estoy sorprendida.

Por todo ello no le tiene miedo al 'fracaso' o al difícil mundo de la música. "Como he venido sin pretensiones, a mí personalmente el mundo de la música me está tratando muy bien. Me estoy sintiendo muy bien acogida. Pero es verdad que la música, como cualquier otra disciplina artística, es un mundo muy completo y solo premia al que trabaja duro. La suerte no existe".

¿Y a quién le gustaría ver el próximo año en el Benidorm Fest? "Yo quiero que se presente mi hermana Sara Ramos", nos dice la cantante mientras mira a cámara y le manda un mensaje. "Cuando tú quieras. Es tu sueño y lo viviré. Me has inspirado. Y cuando te toque a ti, espero estar a la altura de cómo tu has estado a mi lado. Podemos con esto y con lo que nos echen".

