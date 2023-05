Ana Rosa rompe su silencio tras confirmarse que saltará a las tardes de Telecinco: "Me lo ha pedido la cadena"

Ana Rosa Quintana ha roto su silencio después de confirmarse que sus planes van a cambian a partir del próximo mes de septiembre. Lo ha hecho en su programa, en los últimos instantes. Minutos antes, Mediaset España comunicaba oficialmente el final de Sálvame en junio. Además, el grupo audiovisual también confirmaba el salto de la presentadora a las tardes de Telecinco.

Aprovechando la nota enviada a los medios este lunes, la presentadora ha hecho un breve inciso antes de ceder el testigo a Ya es mediodía. "¿Queréis saber algo?", ha preguntado con una sonrisa a sus tertulianos. "Acaba de salir una nota de prensa que confirma que, largo me lo fiais, haré mudanza a las tardes".

"Que Dios reparta suerte. Me lo ha pedido la cadena", ha dicho Ana Rosa, "agradeciendo", a Mediaset "19 años de apoyo, éxito y tranquilidad". "Cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver un poco de todo lo que me ha dado", ha dicho mirando a cámara.

[Seguidores de 'Sálvame' convocan una manifestación frente a la sede de Mediaset en contra de su cancelación]

Eso sí, la presentadora ha explicado que seguirá apareciendo en El programa de Ana Rosa. "No voy a dejar la mañana. No toda la mañana, pero hasta las elecciones, estaré, fundamentalmente, en la mesa política", ha señalado Quintana. Cabe recordar que la presentadora viene manteniendo un tono muy crítico con el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez.

Se prevé que Joaquín Prat 'ascienda' -es el movimiento natural- y lleve el timón del magacín de Telecinco. Por el momento, no ha trascendido quién sustituirá a Ana Rosa cuando esta deje las mañanas definitivamente. Por ahora, el presentador está al frente de Ya es mediodía, además de colaborar en la parte de corazón de El programa de AR.

Sin palabras hacia 'Sálvame'

Por lo tanto, a la vuelta de las vacaciones de verano, Ana Rosa compaginará la parte política del matinal con un nuevo formato diario de actualidad en las tardes, que combinará información y entretenimiento. El nuevo programa estará producido por Mediaset España en colaboración con Unicorn Content.

Durante la breve mención que ha hecho la presentadora al término de su espacio, no se ha referido en ningún momento al equipo de Sálvame, con Jorge Javier Vázquez a la cabeza. El futuro del catalán en la cadena es una incógnita ahora mismo. El programa producido por La Fábrica de la tele dejará de emitirse en el próximo mes de junio, después de 14 años.

En los meses de julio y agosto, las tardes de Telecinco serán para Sandra Barneda, que presentará un magacín producido por Cuarzo (La isla de las tentaciones) y que hará de 'puente' al nuevo formato que pilotará Quintana a partir de septiembre.

📹Ana Rosa Quintana habla por primera vez de su salto a las tardes de Telecinco tras la cancelación de 'Sálvame' y confirma que seguirá en la mesa política de las mañanas "por lo menos hasta las elecciones" pic.twitter.com/QeGVSkz8lC — Tweets de tele (@teletuits) May 8, 2023

Sigue los temas que te interesan