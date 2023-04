Belén Esteban se emociona y rompe a llorar por el 14 aniversario de 'Sálvame': "Es el programa de mi vida"

Sálvame está de celebración. El magacín conmemora su 14 aniversario este jueves 27 de abril. Por ello, han ofrecido un pequeño adelanto de lo que se verá este tan esperado día. Y es que el programa de La Fábrica de la Tele ha realizado una película que recoge todos estos años del formato, el cual continúa siendo uno de los pilares de la cadena principal de Mediaset. Por ello, Belén Esteban no ha podido evitar emocionarse. “Es el programa de mi vida”, dijo entre lágrimas.

Y es que, a modo de vista previa, se han mostrado imágenes de cómo varios colaboradores y demás equipo del programa acudieron a un pase exclusivo en cines para ver la película. En las reacciones, pudieron verse momentos de alegría y euforia y otros en los que la nostalgia y las lágrimas fueron los protagonistas. Tras esas imágenes, buena parte de los colaboradores presentes en el plató estaban sensibles, como Kiko Hernández, quien rompió a llorar por recordar a Mila Ximénez, fallecida en junio de 2021 y que será la gran protagonista de este homenaje.

Ahora bien, fue Belén Esteban la que protagonizó el otro momento emotivo de la tarde. La colaboradora fue una de las que más lloró durante la proyección de la película, tal y como comenta Jorge Javier Vázquez antes de que la de Paracuellos diga una de las frases de la tarde. “Es el programa de mi vida”, afirmó rotundamente. Y razón no le falta, dado que es una de las figuras que lleva presente en el formato desde su concepción, el 19 de marzo de 2009.

“He llorado mucho, me he emocionado mucho. Porque quienes empezamos este programa sabemos lo que hemos vivido”, dijo, visiblemente afectada y con la voz compungida. La de Paracuellos quiso recordar “a aquellos que ya no están”, refiriéndose no solo a Mila Ximénez, sino a otros profesionales que abandonaron el formato por otros motivos. “Echo de menos a gente que no está. Por supuesto a Mila Ximénez, pero hay dos personas muy importantes que han marcado mi vida: son Raúl Prieto y Carlota Corredera”, declaró rotundamente.

Al ser un recorrido por todos los años de Sálvame, la de Paracuellos se ha referido también a su dura etapa antes de superar su adicción a las drogas. “También me han emocionado mucho esas imágenes que he visto de mí, de mi mala situación", dijo antes de recordar todo lo que ha vivido en el programa. “Nos hemos reído, hemos discutido, hemos llorado, hemos peleado. Pero, ante todo, quiero enviar un mensaje muy claro: Sálvame es el programa de mi vida y el día que acabe, Belén Esteban se retira”, afirmó, logrando el aplauso del público.

“Eso no se debe decir nunca”, le advirtió Jorge Javier. La respuesta de la de Paracuellos fue lo suficiente tajante para recordar que, aunque suene a despedida, su mensaje es de resiliencia. “Parece que la gente está deseando que se acabe y vais como el puto culo, no tenéis ni idea. Hay Sálvame para rato”, dijo, dejando claro que también Belén Esteban “para rato”.

