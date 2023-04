Carmen Alcayde, irónica con Canales Rivera: “¿Como lo nuestro no cuajó ya estás con otra?”

Sálvame comenzó este viernes dedicando toda su franja Limón a Supervivientes, analizando al detalle la figura de Manuel Cortés. Y es que el cantante habría alabado la figura de su padre Chiquetete, al que incluso comparó con Julio Iglesias. Algo que resulta chocante pues Chiquete hizo mucho daño a su madre, Raquel Bollo, quien contó en televisión los malos tratos que recibía del intérprete de ‘Esa cobardía’ o ‘A la puerta de Toledo’.

Tras el inicio de Sálvame Naranja, los contenidos giraron hacia José Antonio Canales Rivera, quien habría tenido una relación con una joven llamada Tatiana, de la que ya se ha hablado en otras ocasiones. Kike Calleja informó que el programa ya contaría con las “primeras declaraciones definitivas” de esta mujer. Canales, con humor, decía que él nunca había negado a Tatiana, y que las pruebas que se habían visto en otras entregas eran “las pruebas definitivas de mi amor”.

“¿Aún no ha terminado lo nuestro y ya estás con otra?”, preguntó entonces Carmen Alcayde, con mucha ironía. “Como lo vuestro no cuajó...” comentaba entonces Terelu Campos, la presentadora del magacín en la jornada de hoy. “Canales se ríe ahora, no sé si dentro de un rato cuando vea las imágenes y los testimonios que tenemos a lo mejor...”, añadía la comunicadora.

Hay que recordar que hace solo un mes Sálvame relacionó sentimentalmente a Carmen Alcayde y a José Antonio Canales Rivera. Una tarde, Jorge Javier Vázquez soltó la liebre, cuando le dijo al andaluz “tú tienes un rollo por ahí”. Fue entonces cuando los compañeros señalaron a Carmen Alcayde, y eso provocó que Canales se pusiese rojo y lanzase respuestas esquivas. “No, no estoy liada para nada con Canales Rivera’’, afirmaba Carmen por su parte. Sin embargo, un compañero del equipo, que no desveló su identidad, afirmó que entre ambos hay “tensión sexual no resuelta” y que la actitud que mantiene es “la comidilla”, pues se les ve “ronear, jugar, divertirse... y vemos que les gusta estar juntos”. Otro día el programa les expuso a una “terapia sensorial” para que se palpasen con un antifaz puesto, y una experta sentención que entre ellos “hay atracción”.

Carmen Alcayde entró al juego, sin embargo, solo hay una barrera que no quiso que se cruzase: que pudiera dar la sensación de que se acercaba al torero mientras él estaba con su ya expareja Isabel. “Un juego nos hace gracia, estamos solteros, pero es verdad que no se puede ya tirar para atrás. No se puede decir ni que él ha sido infiel ni que nada”, sentenciaba.

