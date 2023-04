Joaquín Prat arremete contra Irene Montero por estar "triste" por la reforma del 'Sí es sí': "Pidan perdón"

La mesa política de El programa de Ana Rosa ha vivido un momento de lo más caldeado. Joaquín Prat, quien ejercía de moderador en el debate, no dudó en cargar contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que esta confesase en sede parlamentaria que la reforma de la ley del 'Sí es sí' propuesta por el PSOE y apoyada por el PP provocaba que este 21 de abril fuese un día "triste".

El copresentador mostró su profundo malestar con la altivez del equipo de la ministra, dado que no dieron un paso al frente en la ley del 'Solo sí es sí'. De hecho, se criticó también en la mesa la actitud "victimista" de Montero y enrocarse en una actitud en la que no prioriza la seguridad de las víctimas. "Hoy es un día triste, es el día más difícil que he vivido en este Parlamento como ministra y creo que también para todas", dijo Montero en el Congreso de los Diputados. "Los derechos de las mujeres, los derechos feministas, no se negocian con el PP", añadió.

Joaquín Prat no daba crédito a sus palabras, dado que son casi un millar los reclusos que se han visto beneficiados por la ley. "En lo penal introduce una serie de subtipos para que cuando haya violencia o intimidación se eleven las mínimas en el caso de condena", explicó el presentador. "Son casi mil los que se han beneficiado de las rebajas con esta ley, pero hay que hacer que no se beneficien los nuevos condenados", añadió.

El copresentador no dudó en mostrar públicamente su enfado por las palabras vertidas por la ministra. "Es una cagada mayúscula lo que se hizo con esta ley... ¡pero oiga, reconózcanlo! No va a dimitir usted, pero por vergüenza torera reconozca que se han equivocado, que lo han hecho muy mal, que paga usted el pato de la cagada que ha hecho el Ministerio de Justicia y ya está, pasen página·, exclamó.

"Es que dicen 'es que estoy muy triste'; pero coño, ¿y las mujeres que ven como sus agresores sexuales se están beneficiando de la rebaja de penas no están tristes? ¿Y las que ven que sus agresores sexuales salen a la calle por esta chapuza?", continuó mostrando su consternación. Para Prat, resultaba esencial que admitiesen que habían cometido un error.

"¿La ley es buena en otros aspectos? Sí. ¿La ley es una chapuza en lo punitivo? También. Y lo sabe todo el mundo, va en contra del derecho de las mujeres, del feminismo y no lo puedo entender", concluyó.

