Jorge Javier Vázquez salta a TVE como protagonista de una de las noticias del Telediario de La 1

Jorge Javier Vázquez se convirtió en protagonista de una de las noticias del Telediario 1 de La 1 de TVE. El motivo fue la promoción de la tercera temporada de La matemática del espejo, el programa de entrevistas de Carlos del Amor, en la que el presentador de Sálvame estará como invitado. Un nuevo acercamiento al ente público, que le permitirá mostrar una faceta muy diferente a la que tiene en Telecinco.

La matemática del espejo es un espacio de entrevistas presentado por Carlos del Amor en La 2 y que justo regresaba este pasado miércoles 19 de abril a las 23:00 horas. Su tercera temporada arrancón con una profunda conversación entre el periodista y el actor italiano Luca Zingaretti, protagonista de la emblemática serie El comisario Montalbano y que se ha convertido en una de las ficciones con mejores datos de La 2.

Esta primera entrega, con la que el programa se trasladaba, por primera vez, a Roma, obtuvo un 1,8% de share y 205.000 espectadores. Se espera que el también presentador de Supervivientes aparezca en las próximas semanas. "Jorge Javier Vázquez, Ana Belén, Miguel Poveda o Lola Herrera serán algunas de las figuras que pasarán por el espejo del periodista para desvelar sus facetas más personales", dijo Alejandra Herranz en el Telediario 1.

En el breve fragmento que mostró La 1, se podía ver a Jorge Javier Vázquez algo contrariado, ya que una camarera no le reconocía. "¿Cómo que no me tienes 'ahí? ¿Me estás vacilando? ¡Soy una de las personas más famosas!", exclamó el presentador, en un claro tono de broma.

Eso sí, la noticia ha sido toda una sorpresa, dado que el ente público, a la hora de enviar a los medios de comunicación la nota de prensa sobre el estreno de la tercera temporada de La matemática del espejo, omitió el nombre del presentador de Viernes Deluxe.

Un comunicado en el que sí estaban confirmados otros rostros como Jaume Plensa, Enrique Bunbury o la actriz Carme Elías, la cual padece Alzheimer. Se presupone que se abordará la faceta del presentador como escritor.

Se trata de un nuevo acercamiento de Jorge Javier a la cadena pública. Ya en noviembre de 2022, el presentador acudió como invitado del magacín Café d'idées, el programa de Gemma Nierga para TVE Cataluña y que puede verse en La 2 dentro de las desconexiones territoriales autonómicas. El presentador acudía en calidad de escritor, para promocionar su libro Antes del olvido.

