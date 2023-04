Marta Sánchez sorprende en el ‘Mask Singer’ de Uruguay como ‘Muffin’ y la confunden con Rosana

La cantante Marta Sánchez ha escrito un nuevo episodio en su carrera televisiva. Y es que acaba de sorprender a todo el mundo como concursante de Mask Singer en su versión de Uruguay, y que allí se emite con el título de ¿Quién es la máscara? Allí se ha convertido en la primera eliminada de su segunda temporada, que se acaba de estrenar. Para su puesta de largo cantó el tema ‘Bad Romance’ de Lady Gaga, todo ello escondida bajo el disfraz de Muffin.

Tras su actuación, hubo miembros del jurado que supieron qué celebridad se escondía bajo el colorido traje, y así, Sofía Rodríguez y Emir Abdul acertaron. Para otros compañeros, sin embargo, se trataba de la actriz Valentina Zerene y Patricia Wolf apuntó que sería la cantautora canaria Rosana. A pesar de su gran actuación, en la que moduló la voz para disfrazar su forma de cantar, fue la elegida para descubrir su identidad en esa primera noche, poniendo así fin a su concurso.

En una entrevista posterior, Marta ha reconocido que le ha gustado la experiencia, y que se mostraba muy contenta con la máscara que portó, que definió como “supercolorida, superalegre” y con la que se sentía muy identificada. Del mismo modo, reconoció que no le gustan demasiado los disfraces y meterse en personajes que no es ella misma, “pero esta experiencia me ha parecido tope”.

Además, Sánchez ha asegurado que participar en Mask Singer era algo que le habían ofrecido “en otro país”, sin detallar si se trataría de la versión española u otra, y que declinó la oferta. “Pero a medida que fui conociendo el programa me pareció más divertido. Tengo amigas actrices que forman parte del elenco y me hablaron muy bien y cuando me llegó la propuesta me pareció que tenía muchas cosas buenas”, añadía la que fuese jurado de Tu cara me suena.

Hay que destacar que Marta no es la primera española que ha visitado ¿Quién es la máscara? Y es que en su primera temporada, emitida en 2022, se contó con la presencia, como invitado, de Arturo Valls, que cantó 'Tacones rojos' de Sebastián Yatra con la máscara de Máquina de dulces. El propio Valls es el encargado de conducir este formato en Antena 3, el cual estrenará próximamente una nueva temporada en la que Los Javis estarán acompañados por Mónica Naranjo y Ana Obregón en la labor de investigadores.

