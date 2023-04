Los dos acusados de asesinar al extronista Dani Menjíbar, condenados a 17 años de prisión

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a 17 años de prisión a los dos acusados de asesinar a Dani Menjíbar, conocido por haber sido tronista del programa Mujeres y hombres y viceversa. La Audiencia sentencia que Francisco H. y Antonio M. dieron dos puñaladas, una de ellas mortal en el corazón, a la víctima tras perseguirla durante la madrugada del 11 de julio de 2020 en una zona de ocio de Torrent, Valencia.

En su dictamen, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha desestimado los recursos presentados por ambos acusados, quienes actuaron junto a dos menores de edad. De esta forma, el tribunal, con la ponencia del magistrado Ángel Luis Hurtado, confirma la sentencia que ya dictó la Audiencia Provincial de Valencia, en la que el jurado consideró a ambos varones culpables de asesinato. La resolución judicial también probó la actuación de los dos menores, los cuales fueron juzgados en otro proceso.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del mencionado 11 de julio de 2020, cuando los cuatro condenados coincidieron con Menjíbar, de 31 años, en una zona de ocio de Torrent. Según la sentencia, tanto los asesinos como la víctima "cruzaron unas palabras" que provocaron una discusión cuyo origen se desconoce.

El veredicto detalló que, horas más tarde, Menjíbar se encaró con uno de los menores, diciéndole que "si no estaban juntos, no eran tan valientes". Esto provocó que dicho menor le propinase un puñetazo y que Francisco H. comenzara a empujarle. Fue en ese momento, cuando Menjíbar buscó calmar los ánimos, pero no logró. El extronista comenzó a correr en una persecución en la que los cuatro asaltantes lograron atraparlo para golpearle hasta que cayó al suelo, donde los cuatro se ensañaron con la víctima, la cual terminó por caer por unas escaleras.

Según lo escrito por la Audiencia de Valencia, Menjíbar logró levantarse y se inició una segunda persecución, que terminó con los cuatro agresores reduciéndole e inmovilizándole para usar las navajas que llevaban y asestarle las dos puñaladas que acabaron con la vida del hombre de 31 de años. Los cuatro fueron detenidos, hallándose las navajas que habían usado en su ataque contra el extronista escondidas en unos matorrales.

Sentencia que avala el veredicto del TSJCV

A pesar de que la sentencia fue ya confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, decidieron recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Los dos acusados alegaron que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y que se había provocado un defecto en la proposición del objeto del veredicto según el artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado; además de argumentar que hubo un error en la apreciación de la prueba.

Sin embargo, el Supremo avala la decisión del TSJCV, el cual considera que dicha audiencia acreditó que los dos acusados se aprovecharon de la situación de "desvalimiento" de Menjíbar, dado que estaba bajo la "afectación de sus facultades psicofísicas", provocadas por haber consumido "alcohol y cocaína"; además de haberse aprovechado de "superioridad numérica" y que el ataque con las armas blancas fue realizado "de manera sorpresiva".

Además, el TS ha confirmado la motivación del veredicto que condenó a los dos agresores adultos por un delito de asesinato y no de homicidio, destacando su "bagaje probatorio". También recordó que hubo un testigo que presenció cómo Menjíbar intentaba huir de la zona y cómo cayó al suelo. El Supremo rechazó todos los argumentos de los dos acusados y recalcó que su misión no era la de volver a examinar las pruebas, sino de "verificar la racionalidad en la motivación" del dictamen, el cual fue avalado.

