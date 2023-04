Makoke se enfrenta a Alejandra Rubio en 'Fiesta' ante un supuesto veto de Terelu Campos en Málaga

A pesar de ser Semana Santa, Fiesta ha vivido un momento de gran tensión este pasado Viernes Santo. Makoke acusó públicamente a Terelu Campos de vetarla en un balcón de Málaga donde ambas han solido presenciar las procesiones que se celebran en la ciudad andaluza. Con Alejandra Rubio presente en el plató, la hija de la colaboradora de Sálvame no dudó en salir en defensa de su madre.

Todo surgió a la hora de comentar la ausencia de María Teresa Campos este año en las procesiones de Semana Santa de Málaga, dados sus problemas de salud, que se han agravado en las últimas semanas. Se trataba de un momento triste, debido a que es la primera vez que la icónica presentadora no ha podido acudir.

Pero la noticia pasó a un segundo plano después de que la ex de Kiko Matamoros lanzase una acusación que dejaba en muy mal lugar a la mayor de las hermanas Campos. "Yo he estado en ese balcón viendo al Cautivo, durante años, y ella [Alejandra Rubio] lo sabe, hemos compartido ese balcón y a María Teresa Campos se le echa mucho de menos. Además, yo lo recuerdo porque veía a ella y a mi hija súper chiquititas", explicaba Makoke, recordando así a la presentadora.

Lo que parecía un mero comentario sobre la matriarca de las Campos terminó convirtiéndose en un ataque. "Lo que pasa que este año me ha llamado la atención una cosa… de repente me llaman y me dicen que Terelu se ha enterado que iba yo y que ha dicho que, por favor, que yo no fuera, que no quería que yo fuera", comentaba la colaboradora, con un gesto que mostraba que estaba afectada por dicho veto.

Ese comentario, dejó completamente perpleja a la hija de Terelu, quien no dudó en defender a su progenitora. "Eso no es verdad… eso no puede ser, es que eso es imposible. Mi madre no tiene poder sobre nadie en esa casa", dijo. Makoke se defendió, aunque remarcó que ese supuesto veto se lo dijo un amigo que ambas tenían en común y cuyo nombre no trascendió, dado que esta persona es anónima. "No me lo estoy inventando", se defendió Makoke.

Rubio no dudó en hablar por teléfono y mensajear a los afectados. Por supuesto, Terelu no dudó en desmentir cualquier tipo de veto, enviándole un mensaje a su hija, quien lo leyó en directo. "Es mentira", sentenció. "Bueno, si es mentira, que hable con este amigo, que a mí me llamó para desconvocarme. Yo quedé el lunes en ir y no fui por esta llamada", se justificó Makoke.

Surgió así una breve discusión sobre la mala relación entre Terelu Campos y Makoke. Alejandra Rubio señaló que su madre "había sido muy clara" con la colaboradora. Sin embargo, en esto, la ex de Kiko Matamoros tampoco estaba de acuerdo. "Si es que a mí tu madre no me ha dicho nunca que le ha pasado conmigo, qué le he hecho yo que no me he enterado… si le mandé un mensaje y ni me ha contestado", exclamó.

