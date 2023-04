Las palabras de David Bisbal en 'Fiesta' sobre su hermano: "José María ha sido fundamental en mi carrera"

Tras unas horas de angustia por la desaparición de su hermano José María, el cantante David Bisbal puede estar tranquilo. Después de que se le hallase con vida, el artista agradeció al público su ayuda y apoyo en redes y reveló que José María se encuentra hospitalizado. Precisamente, a raíz de este suceso, el programa Fiesta ha recuperado un fragmento de la entrevista que Aurelio Manzano le realizó al almeriense.

Realmente, la entrevista se concedió antes de los sucesos, dentro de la promoción de su gira 20 aniversario. Ahora bien, tras la desaparición, reaparición y posterior hospitalización de su hermano, era lógico que Fiesta rescatase las palabras que Bisbal tenía tanto para José María para su familia. En ellas, el almeriense hablaba sin problemas de lo importante que ha sido para él sentir su apoyo y dedicó unas palabras muy sentidas para su hermano.

"José María jugó un papel fundamental en mi carrera… ten en cuenta que, en este mundo, la industria musical, que venga alguien a velar por ti, a cuidarte y a darte consejos, pues es de estar muy agradecido", declaró el artista a Aurelio Manzano, hablando sobre cómo de importante e imprescindible resultaron sus consejos al inicio de su carrera tras quedar en segunda posición en Operación Triunfo.

"Tú lo sabes perfectamente, que si a José María algo no le parecía bien me lo decía, y eso haberlo tenido al principio de mi carrera, no tiene precio, porque hoy en día intento valorar y saber en lo que me he equivocado, ya no tengo que tener a José Mari al lado para que me lo diga, sino que yo ya lo valoro y digo: ‘aquí José Mari diría esto’. Por lo tanto, estoy muy agradecido", confesaba, visiblemente emocionado.

Pero no solo tuvo palabras de agradecimiento para su hermano José María, también para su madre, María Ferre. "Mi madre, por ejemplo, cuando no le gusta una cosa, me lo dice y José María es igual. Todavía hoy en día me lo sigue diciendo y, claro que sí, uno valora siempre tener unos familiares así", compartía.

Ya en plató, tanto Emma García como Aurelio Manzano y el resto de colaboradores alabaron la actitud familiar del cantante. "Para Bisbal su familia ha sido y es lo más importante… no solo su hermano o su madre, también su padre y su hermana. Son una piña y estoy seguro de que David ahora está encantado porque todo esto ha pasado", aseguraba el venezolano. "Creo que David Bisbal ha sabido gestionar muy bien esta crisis", añadía Mónica Vergara.

